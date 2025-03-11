https://ria.ru/20250311/tsb-2004274478.html

Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ

Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ - РИА Новости, 11.03.2025

Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ

Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:36:00+03:00

2025-03-11T11:36:00+03:00

2025-03-11T11:36:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974418043_0:10:1124:642_1920x0_80_0_0_be24a5164cae689086236298699ef508.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к Банку России из-за выпуска трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Истец принял решение об увеличении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительного права… Это двукратная стоимость экземпляров контрафактных монет. В данном случае, исходя из того, что эти монеты реализуются банком по цене выше номинала… истец просит взыскать компенсацию в размере номинальной стоимости контрафактных монет. Итого - 50 миллионов 42 тысячи рублей", - сказал представитель Ярбусовой в суде. Он уточнил, что изначально требования за нарушение исключительного права составляли 5 миллионов рублей. Представитель Ярбусовой добавил, что истец также просит суд взыскать с ответчика моральный вред в 100 тысяч рублей, компенсацию за использование интеллектуальной деятельности на аналогичную сумму. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда.

https://ria.ru/20240924/sojuzmultfilm-1974428177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), происшествия