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Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ
Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ - РИА Новости, 11.03.2025
Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ
Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:36:00+03:00
2025-03-11T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к Банку России из-за выпуска трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Истец принял решение об увеличении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительного права… Это двукратная стоимость экземпляров контрафактных монет. В данном случае, исходя из того, что эти монеты реализуются банком по цене выше номинала… истец просит взыскать компенсацию в размере номинальной стоимости контрафактных монет. Итого - 50 миллионов 42 тысячи рублей", - сказал представитель Ярбусовой в суде. Он уточнил, что изначально требования за нарушение исключительного права составляли 5 миллионов рублей. Представитель Ярбусовой добавил, что истец также просит суд взыскать с ответчика моральный вред в 100 тысяч рублей, компенсацию за использование интеллектуальной деятельности на аналогичную сумму. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда.
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центральный банк рф (цб рф), происшествия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия
Художница "Ежика в тумане" пересмотрела свои требования к ЦБ
Ярбусова увеличила требование о компенсации к ЦБ с 5 до 50 миллионов рублей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к Банку России из-за выпуска трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Истец принял решение об увеличении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительного права… Это двукратная стоимость экземпляров контрафактных монет. В данном случае, исходя из того, что эти монеты реализуются банком по цене выше номинала… истец просит взыскать компенсацию в размере номинальной стоимости контрафактных монет. Итого - 50 миллионов 42 тысячи рублей", - сказал представитель Ярбусовой в суде.
Он уточнил, что изначально требования за нарушение исключительного права составляли 5 миллионов рублей.
Представитель Ярбусовой добавил, что истец также просит суд взыскать с ответчика моральный вред в 100 тысяч рублей, компенсацию за использование интеллектуальной деятельности на аналогичную сумму.
Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда.