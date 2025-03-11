https://ria.ru/20250311/tsarev-2004277101.html

Мужчине, следившему за Царевым перед попыткой покушения, грозит 24 года

Мужчине, следившему за Царевым перед попыткой покушения, грозит 24 года - РИА Новости, 11.03.2025

Мужчине, следившему за Царевым перед попыткой покушения, грозит 24 года

Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы жителю Крыма Петру Жицкому, обвиняемому в слежке за экс-депутатом Рады Олегом... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:46:00+03:00

2025-03-11T11:46:00+03:00

2025-03-11T11:48:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы жителю Крыма Петру Жицкому, обвиняемому в слежке за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, сообщил РИА Новости представитель суда. Жицкому инкриминируют статьи о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств, перевозке оружия и боеприпасов. "Прокурор попросил суд назначить Жицкому 24 года лишения свободы: первые 5 лет в тюрьме, остальное в колонии строго режима, с ограничением свободы на 2 года и штрафом 700 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать с СБУ. По их заданию с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года он организовал наблюдение за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно совершить посягательство на жизнь общественного деятеля. Параллельно Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил СВУ из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться. Как сообщалось ранее, покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ позже сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим. Царев - бывший депутат Верховной рады с 2002 по 2014 годы от "Партии регионов", был заместителем главы парламентской фракции "Партии регионов". Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".

https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html

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в мире, олег царев, виктор бондарев, служба безопасности украины, украина, ялта