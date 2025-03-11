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Трюдо совершил странный поступок после своей отставки - РИА Новости, 11.03.2025
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11:38 11.03.2025 (обновлено: 14:24 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tryudo-2004275055.html
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки - РИА Новости, 11.03.2025
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство РИА Новости, 11.03.2025
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в мире
канада
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство Reuters.На снятом кадре политик держит кресло, смотря прямо в камеру и показывая язык.Накануне бывшего главу ЦБ Канады Марка Карни избрали лидером правящей партии либералов после отставки Трюдо, он станет новым премьер-министром страны.Трюдо объявил о планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик был главой правительства в течение десяти лет.
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки

Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин Канады и показал язык на камеру

© Фото : ReutersДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Reuters
Джастин Трюдо
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство Reuters.
На снятом кадре политик держит кресло, смотря прямо в камеру и показывая язык.
Накануне бывшего главу ЦБ Канады Марка Карни избрали лидером правящей партии либералов после отставки Трюдо, он станет новым премьер-министром страны.
Трюдо объявил о планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик был главой правительства в течение десяти лет.
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В миреКанадаДжастин Трюдо
 
 
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