https://ria.ru/20250311/tryudo-2004275055.html
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки - РИА Новости, 11.03.2025
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:38:00+03:00
2025-03-11T11:38:00+03:00
2025-03-11T14:24:00+03:00
в мире
канада
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004265476_0:0:978:550_1920x0_80_0_0_e4fe200ea1a074c66a23b2f8b4b2e12a.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство Reuters.На снятом кадре политик держит кресло, смотря прямо в камеру и показывая язык.Накануне бывшего главу ЦБ Канады Марка Карни избрали лидером правящей партии либералов после отставки Трюдо, он станет новым премьер-министром страны.Трюдо объявил о планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик был главой правительства в течение десяти лет.
https://ria.ru/20250310/kanada-2004035313.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004265476_0:0:978:734_1920x0_80_0_0_eaaed161c7ac368df3c87b074d40628c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
Трюдо совершил странный поступок после своей отставки
Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин Канады и показал язык на камеру