https://ria.ru/20250311/tryudo-2004275055.html

Трюдо совершил странный поступок после своей отставки

Трюдо совершил странный поступок после своей отставки - РИА Новости, 11.03.2025

Трюдо совершил странный поступок после своей отставки

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:38:00+03:00

2025-03-11T11:38:00+03:00

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в мире

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо после отставки унес кресло из Палаты общин и показал язык на камеру, фотографию этого момента опубликовало агентство Reuters.На снятом кадре политик держит кресло, смотря прямо в камеру и показывая язык.Накануне бывшего главу ЦБ Канады Марка Карни избрали лидером правящей партии либералов после отставки Трюдо, он станет новым премьер-министром страны.Трюдо объявил о планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик был главой правительства в течение десяти лет.

https://ria.ru/20250310/kanada-2004035313.html

канада

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в мире, канада, джастин трюдо