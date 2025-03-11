https://ria.ru/20250311/tramp-2004426063.html

Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни

Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни

Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни."Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это - ред.). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - сообщил он журналистам в Белом доме, на вопрос о том, когда американский лидер ожидает полного прекращения огня на Украине.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, сша, дональд трамп, россия