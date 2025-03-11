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Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025
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23:14 11.03.2025 (обновлено: 23:18 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004426063.html
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни
Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни. РИА Новости, 11.03.2025
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни."Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это - ред.). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - сообщил он журналистам в Белом доме, на вопрос о том, когда американский лидер ожидает полного прекращения огня на Украине.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни

Трамп надеется на полное прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни.
«
"Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это - ред.). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - сообщил он журналистам в Белом доме, на вопрос о том, когда американский лидер ожидает полного прекращения огня на Украине.
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