https://ria.ru/20250311/tramp-2004426063.html
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни
Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:14:00+03:00
2025-03-11T23:14:00+03:00
2025-03-11T23:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни."Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть (это - ред.). Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - сообщил он журналистам в Белом доме, на вопрос о том, когда американский лидер ожидает полного прекращения огня на Украине.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
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Трамп надеется на прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни
Трамп надеется на полное прекращение огня в украинском конфликте в ближайшие дни