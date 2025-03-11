https://ria.ru/20250311/tramp-2004425633.html

Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме

Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии очень сильно отличаются от того, что было... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:08:00+03:00

2025-03-11T23:08:00+03:00

2025-03-11T23:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии очень сильно отличаются от того, что было во время визита Владимира Зеленского в Белый дом."Я думаю, что это очень большое отличие от последнего визита, который вы видели в Овальном кабинете. Это полное прекращение огня. Украина согласилась на это, и, надеюсь, Россия согласится на это", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи делегаций США и Украины в городе Джидда.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html

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