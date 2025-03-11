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Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 11.03.2025 (обновлено: 23:16 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004425633.html
Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме
Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии очень сильно отличаются от того, что было... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:08:00+03:00
2025-03-11T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии очень сильно отличаются от того, что было во время визита Владимира Зеленского в Белый дом."Я думаю, что это очень большое отличие от последнего визита, который вы видели в Овальном кабинете. Это полное прекращение огня. Украина согласилась на это, и, надеюсь, Россия согласится на это", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи делегаций США и Украины в городе Джидда.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004423219.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме

Трамп: итоги переговоров Украины и США в Джидде и Белом доме сильно отличаются

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии очень сильно отличаются от того, что было во время визита Владимира Зеленского в Белый дом.
"Я думаю, что это очень большое отличие от последнего визита, который вы видели в Овальном кабинете. Это полное прекращение огня. Украина согласилась на это, и, надеюсь, Россия согласится на это", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи делегаций США и Украины в городе Джидда.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Вчера, 22:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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