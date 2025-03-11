Трамп сравнил итоги переговоров по Украине в Джидде и Белом доме
Трамп: итоги переговоров Украины и США в Джидде и Белом доме сильно отличаются
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии очень сильно отличаются от того, что было во время визита Владимира Зеленского в Белый дом.
"Я думаю, что это очень большое отличие от последнего визита, который вы видели в Овальном кабинете. Это полное прекращение огня. Украина согласилась на это, и, надеюсь, Россия согласится на это", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя итоги встречи делегаций США и Украины в городе Джидда.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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