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В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
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23:01 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/tramp-2004424914.html
В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине
В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 11.03.2025
В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис, чтобы начать строить новый мировой порядок, заявил бывший британский... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:01:00+03:00
2025-03-11T23:01:00+03:00
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис, чтобы начать строить новый мировой порядок, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture."Окончание конфликта на Украине является для Трампа отправной точкой для реализации идей и планов, которые он отстаивал: для великой перезагрузки геополитического ландшафта. Проще говоря, Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели — глобальной перезагрузке", — говорится в публикации.Как отмечает аналитик, урегулирование конфликта на Украине позволит американскому лидеру нормализовать отношения с Россией и формировать новый миропорядок, способствующий развитию деловых связей.Во вторник в Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Согласно совместному заявлению, Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. Также США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь ВСУ.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/oruzhie-2004403815.html
https://ria.ru/20250311/otnosheniya-2004412977.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина
В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина
В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине

Крук: Трамп хочет закончить конфликт на Украине, чтобы строить новый миропорядок

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис, чтобы начать строить новый мировой порядок, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture.
"Окончание конфликта на Украине является для Трампа отправной точкой для реализации идей и планов, которые он отстаивал: для великой перезагрузки геополитического ландшафта. Проще говоря, Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели — глобальной перезагрузке", — говорится в публикации.
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Во вторник в Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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