https://ria.ru/20250311/tramp-2004424914.html

В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине

В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 11.03.2025

В Британии назвали истинную цель Трампа в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис, чтобы начать строить новый мировой порядок, заявил бывший британский... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:01:00+03:00

2025-03-11T23:01:00+03:00

2025-03-11T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис, чтобы начать строить новый мировой порядок, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук в статье для Strategic Culture."Окончание конфликта на Украине является для Трампа отправной точкой для реализации идей и планов, которые он отстаивал: для великой перезагрузки геополитического ландшафта. Проще говоря, Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели — глобальной перезагрузке", — говорится в публикации.Как отмечает аналитик, урегулирование конфликта на Украине позволит американскому лидеру нормализовать отношения с Россией и формировать новый миропорядок, способствующий развитию деловых связей.Во вторник в Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Согласно совместному заявлению, Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. Также США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь ВСУ.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

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https://ria.ru/20250311/otnosheniya-2004412977.html

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в мире, дональд трамп, россия, украина