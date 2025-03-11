Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Основные тезисы — в материале РИА Новости.
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"Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки".
- Трамп надеется получить согласие Владимира Путина на прекращение огня.
- Делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра".
- Если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на продолжится.
- Американский лидер планирует переговорить с Путиным на этой неделе.
- Согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к урегулированию украинского конфликта.
- Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Переговоры Украины и США проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.