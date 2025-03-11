https://ria.ru/20250311/tramp-2004423807.html

Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США

Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США

Президент Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Основные тезисы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

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в мире

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марко рубио

дональд трамп

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Основные тезисы — в материале РИА Новости. "Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки".Переговоры Украины и США проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

джидда

саудовская аравия

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в мире, джидда, саудовская аравия, россия, андрей сибига, марко рубио, дональд трамп