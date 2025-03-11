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Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США - РИА Новости, 11.03.2025
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22:50 11.03.2025 (обновлено: 23:45 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004423807.html
Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США
Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США
Президент Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Основные тезисы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:50:00+03:00
2025-03-11T23:45:00+03:00
в мире
джидда
саудовская аравия
россия
андрей сибига
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Основные тезисы — в материале РИА Новости. &quot;Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки&quot;.Переговоры Украины и США проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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в мире, джидда, саудовская аравия, россия, андрей сибига, марко рубио, дональд трамп
В мире, Джидда, Саудовская Аравия, Россия, Андрей Сибига, Марко Рубио, Дональд Трамп

Трамп заявил о скорой встрече делегаций России и США

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра". Основные тезисы — в материале РИА Новости.
«

"Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки".

Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Дональд Трамп
Президент США
  • Трамп надеется получить согласие Владимира Путина на прекращение огня.
  • Делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра".
  • Если Москву не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на продолжится.
  • Американский лидер планирует переговорить с Путиным на этой неделе.
  • Согласие российского президента на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к урегулированию украинского конфликта.
  • Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме.

В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

Переговоры Украины и США проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
В миреДжиддаСаудовская АравияРоссияАндрей СибигаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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