https://ria.ru/20250311/tramp-2004422297.html

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:33:00+03:00

2025-03-11T22:33:00+03:00

2025-03-11T22:43:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта."Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это ознаменует собой 75% пути" - сказал глава американской администрации журналистам, выступая на территории Белого дома.Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".

https://ria.ru/20250311/putin-2004420881.html

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владимир путин, в мире, сша, россия, дональд трамп