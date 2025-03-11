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Трамп заявил о планах поговорить с Путиным - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 11.03.2025 (обновлено: 22:43 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004422297.html
Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
Трамп заявил о планах поговорить с Путиным - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:33:00+03:00
2025-03-11T22:43:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта."Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это ознаменует собой 75% пути" - сказал глава американской администрации журналистам, выступая на территории Белого дома.Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".
https://ria.ru/20250311/putin-2004420881.html
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владимир путин, в мире, сша, россия, дональд трамп
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

Трамп заявил, что планирует переговорить с Путиным на этой неделе

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе и считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
"Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это ознаменует собой 75% пути" - сказал глава американской администрации журналистам, выступая на территории Белого дома.
Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп надеется на согласие Путина прекратить огонь на Украине
Вчера, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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