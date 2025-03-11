https://ria.ru/20250311/tramp-2004422005.html
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:28:00+03:00
2025-03-11T22:28:00+03:00
2025-03-11T22:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_0:268:2961:1934_1920x0_80_0_0_7e1b6f23a0beeaf770c07cd59ce8e22b.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации. "Я куплю. Плохие новости, мне нельзя водить. Я не водил автомобили давно, хотя мне это нравится. Но они будут в Белом доме, я позволю своим сотрудникам ими пользоваться", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. На улице рядом с президентом США и Маском были припаркованы пять различных автомобилей Tesla. Трамп заявил, что к Маску относятся несправедливо, критикуя его за действия, связанные с работой по сокращению правительства и достижения его эффективности, хотя миллиардер ведет себя как патриот, преданный США.
https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_4c0320ffe119b26b3e78151920bab86f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома
Трамп заявил, что купит машины компании Tesla Маска для сотрудников Белого дома