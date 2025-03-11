https://ria.ru/20250311/tramp-2004422005.html

Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома

Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:28:00+03:00

2025-03-11T22:28:00+03:00

2025-03-11T22:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации. "Я куплю. Плохие новости, мне нельзя водить. Я не водил автомобили давно, хотя мне это нравится. Но они будут в Белом доме, я позволю своим сотрудникам ими пользоваться", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. На улице рядом с президентом США и Маском были припаркованы пять различных автомобилей Tesla. Трамп заявил, что к Маску относятся несправедливо, критикуя его за действия, связанные с работой по сокращению правительства и достижения его эффективности, хотя миллиардер ведет себя как патриот, преданный США.

https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors