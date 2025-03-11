Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/tramp-2004422005.html
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:28:00+03:00
2025-03-11T22:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_0:268:2961:1934_1920x0_80_0_0_7e1b6f23a0beeaf770c07cd59ce8e22b.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации. "Я куплю. Плохие новости, мне нельзя водить. Я не водил автомобили давно, хотя мне это нравится. Но они будут в Белом доме, я позволю своим сотрудникам ими пользоваться", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. На улице рядом с президентом США и Маском были припаркованы пять различных автомобилей Tesla. Трамп заявил, что к Маску относятся несправедливо, критикуя его за действия, связанные с работой по сокращению правительства и достижения его эффективности, хотя миллиардер ведет себя как патриот, преданный США.
https://ria.ru/20250127/musk-1995692560.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152994/94/1529949424_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_4c0320ffe119b26b3e78151920bab86f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
Трамп пообещал приобрести электромобили Tesla для сотрудников Белого дома

Трамп заявил, что купит машины компании Tesla Маска для сотрудников Белого дома

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПрезентация модели TESLA "Model X"
Презентация модели TESLA Model X - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Презентация модели TESLA "Model X". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит машины компании Tesla американского миллиардера Илона Маска, который занимает должность в нынешней администрации.
«
"Я куплю. Плохие новости, мне нельзя водить. Я не водил автомобили давно, хотя мне это нравится. Но они будут в Белом доме, я позволю своим сотрудникам ими пользоваться", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
На улице рядом с президентом США и Маском были припаркованы пять различных автомобилей Tesla.
Трамп заявил, что к Маску относятся несправедливо, критикуя его за действия, связанные с работой по сокращению правительства и достижения его эффективности, хотя миллиардер ведет себя как патриот, преданный США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
27 января, 13:29
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала