https://ria.ru/20250311/tramp-2004421077.html

Трамп допустил продолжение украинского конфликта

Трамп допустил продолжение украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп допустил продолжение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится."Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп