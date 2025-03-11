Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил продолжение украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 11.03.2025 (обновлено: 22:31 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004421077.html
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Трамп допустил продолжение украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:18:00+03:00
2025-03-11T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9277b1e213230c25cbd86c1e12f3ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится."Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_43b98d249382b68e3c4c4bca5e1b2c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп допустил продолжение украинского конфликта

Трамп: если Россию не удастся убедить в прекращении огня, конфликт продолжится

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится.
«
"Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц
Вчера, 21:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала