https://ria.ru/20250311/tramp-2004421077.html
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Трамп допустил продолжение украинского конфликта - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:18:00+03:00
2025-03-11T22:18:00+03:00
2025-03-11T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9277b1e213230c25cbd86c1e12f3ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россию не удастся убедить пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится."Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_43b98d249382b68e3c4c4bca5e1b2c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп допустил продолжение украинского конфликта
Трамп: если Россию не удастся убедить в прекращении огня, конфликт продолжится