https://ria.ru/20250311/tramp-2004411402.html
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США
Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:54:00+03:00
2025-03-11T20:54:00+03:00
2025-03-11T21:01:00+03:00
сша
дональд трамп
администрация президента сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга."Президент не смотрит на рынок, вы не можете ориентироваться только на фондовый рынок", – сказала Левитт в ответ на вопрос о том, считает ли Белый дом действия Трампа фактором резкого падения индексов.По ее словам, администрация США сосредоточена на долгосрочном восстановлении американского производства и экономического роста, несмотря на текущую рыночную волатильность.На фоне торговых споров и неопределенности вокруг политики Трампа американские фондовые индексы продолжают падение, утратив рост, зафиксированный после его переизбрания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, администрация президента сша, экономика
США, Дональд Трамп, Администрация президента США, Экономика
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США
Белый дом заявил, что Трамп не отслеживает колебания фондового рынка США