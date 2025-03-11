https://ria.ru/20250311/tramp-2004411402.html

Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США

Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025

Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США

Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:54:00+03:00

2025-03-11T20:54:00+03:00

2025-03-11T21:01:00+03:00

сша

дональд трамп

администрация президента сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга."Президент не смотрит на рынок, вы не можете ориентироваться только на фондовый рынок", – сказала Левитт в ответ на вопрос о том, считает ли Белый дом действия Трампа фактором резкого падения индексов.По ее словам, администрация США сосредоточена на долгосрочном восстановлении американского производства и экономического роста, несмотря на текущую рыночную волатильность.На фоне торговых споров и неопределенности вокруг политики Трампа американские фондовые индексы продолжают падение, утратив рост, зафиксированный после его переизбрания.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

сша, дональд трамп, администрация президента сша, экономика