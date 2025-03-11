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Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025
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20:54 11.03.2025 (обновлено: 21:01 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004411402.html
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США - РИА Новости, 11.03.2025
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США
Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:54:00+03:00
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сша
дональд трамп
администрация президента сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга."Президент не смотрит на рынок, вы не можете ориентироваться только на фондовый рынок", – сказала Левитт в ответ на вопрос о том, считает ли Белый дом действия Трампа фактором резкого падения индексов.По ее словам, администрация США сосредоточена на долгосрочном восстановлении американского производства и экономического роста, несмотря на текущую рыночную волатильность.На фоне торговых споров и неопределенности вокруг политики Трампа американские фондовые индексы продолжают падение, утратив рост, зафиксированный после его переизбрания.
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сша, дональд трамп, администрация президента сша, экономика
США, Дональд Трамп, Администрация президента США, Экономика
Белый дом заявил, что Трамп не следит за состоянием фондового рынка США

Белый дом заявил, что Трамп не отслеживает колебания фондового рынка США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отслеживает колебания фондового рынка и сосредоточен на реализации своей экономической политики, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.
«
"Президент не смотрит на рынок, вы не можете ориентироваться только на фондовый рынок", – сказала Левитт в ответ на вопрос о том, считает ли Белый дом действия Трампа фактором резкого падения индексов.
По ее словам, администрация США сосредоточена на долгосрочном восстановлении американского производства и экономического роста, несмотря на текущую рыночную волатильность.
На фоне торговых споров и неопределенности вокруг политики Трампа американские фондовые индексы продолжают падение, утратив рост, зафиксированный после его переизбрания.
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США
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СШАДональд ТрампАдминистрация президента СШАЭкономика
 
 
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