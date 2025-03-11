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Трамп встретится с генсеком НАТО - РИА Новости, 11.03.2025
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20:28 11.03.2025 (обновлено: 20:29 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004408579.html
Трамп встретится с генсеком НАТО
Трамп встретится с генсеком НАТО - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп встретится с генсеком НАТО
Президент США Дональд Трамп в четверг примет у себя генерального секретаря НАТО Марка Рютте для проведения с ним рабочей встречи, заявила во вторник... РИА Новости, 11.03.2025
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг примет у себя генерального секретаря НАТО Марка Рютте для проведения с ним рабочей встречи, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В четверг президент Трамп примет генерального секретаря НАТО для рабочей встречи и ланча", - сообщила она журналистам на брифинге. Во вторник Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине, назвав их прорывом.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп встретится с генсеком НАТО

Трамп в четверг встретится с генсеком НАТО Рютте

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг примет у себя генерального секретаря НАТО Марка Рютте для проведения с ним рабочей встречи, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В четверг президент Трамп примет генерального секретаря НАТО для рабочей встречи и ланча", - сообщила она журналистам на брифинге.
Во вторник Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине, назвав их прорывом.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину
Вчера, 17:50
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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