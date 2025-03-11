https://ria.ru/20250311/tramp-2004408579.html

Трамп встретится с генсеком НАТО

Трамп встретится с генсеком НАТО - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп встретится с генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп в четверг примет у себя генерального секретаря НАТО Марка Рютте для проведения с ним рабочей встречи, заявила во вторник... РИА Новости, 11.03.2025

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг примет у себя генерального секретаря НАТО Марка Рютте для проведения с ним рабочей встречи, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В четверг президент Трамп примет генерального секретаря НАТО для рабочей встречи и ланча", - сообщила она журналистам на брифинге. Во вторник Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине, назвав их прорывом.

https://ria.ru/20250311/mirotvortsy-2004382117.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, марк рютте, нато