https://ria.ru/20250311/tramp-2004398478.html

В США заявили о решимости Трампа сделать Канаду 51-м штатом

В США заявили о решимости Трампа сделать Канаду 51-м штатом - РИА Новости, 11.03.2025

В США заявили о решимости Трампа сделать Канаду 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп всерьез настроен сделать Канаду 51-м штатом страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:20:00+03:00

2025-03-11T19:20:00+03:00

2025-03-11T19:30:00+03:00

канада

сша

дональд трамп

джастин трюдо

марк карни

евросоюз

в мире

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всерьез настроен сделать Канаду 51-м штатом страны, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник. Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики. "Трамп этим утром фокусировал особое внимание на Канаде в разговоре с помощниками, и они полагают, что он серьезно относится к своему часто высказываемому желанию сделать Канаду 51-м штатом", - говорится в материале. При этом источник в Белом доме отметил, что Трамп еще не общался с избранным премьер-министром Канады Марком Карни. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.

https://ria.ru/20250311/kanada-2004383659.html

https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html

https://ria.ru/20250311/poshliny-2004370803.html

канада

сша

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канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, марк карни, евросоюз, в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады