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Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома - РИА Новости, 11.03.2025
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17:32 11.03.2025 (обновлено: 17:35 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома - РИА Новости, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:32:00+03:00
2025-03-11T17:35:00+03:00
авто
сша
канада
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома. "Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные. "Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он. Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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авто, сша, канада, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Авто, США, Канада, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома

Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили из Канады

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома.
"Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.
"Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он.
Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
 
АвтоСШАКанадаВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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