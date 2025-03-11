https://ria.ru/20250311/tramp-2004225107.html

Трамп планирует организовать обработку металлов на военных базах, пишут СМИ

Трамп планирует организовать обработку металлов на военных базах, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп планирует организовать обработку металлов на военных базах, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому на военных базах США будут созданы предприятия по обработке металлов, передает агентство РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:59:00+03:00

2025-03-11T07:59:00+03:00

2025-03-11T07:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому на военных базах США будут созданы предприятия по обработке металлов, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. "Президент США Дональд Трамп намерен построить предприятия по обработке металлов на военных базах Пентагона в рамках своего плана по увеличению внутреннего производства важнейших полезных ископаемых и компенсации контроля Китая над сектором", - пишет агентство. Отмечается, что Трамп может подписать соответствующий указ уже в среду. Согласно ему Пентагон будет сотрудничать с другими федеральными агентствами с целью установки на своих базах обрабатывающих предприятий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, дональд трамп, министерство обороны сша