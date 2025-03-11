https://ria.ru/20250311/tramp-2004220960.html

Трамп одним указом остановил танки ВСУ, пишут СМИ

Трамп одним указом остановил танки ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025

Трамп одним указом остановил танки ВСУ, пишут СМИ

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине парализовало всю американскую технику на фронте, пишет Business Insider. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:06:00+03:00

2025-03-11T07:06:00+03:00

2025-03-11T07:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине парализовало всю американскую технику на фронте, пишет Business Insider."На протяжении большей части войны политика США заключалась в том, что, когда предоставленная Америкой военная техника получала повреждения на Украине, она вывозилась из страны на территорию НАТО, например, в Польшу. Но это стало слишком большой тратой времени", — указано в статье.Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил Business Insider, что украинские силы, действующие в Курской области, полагаются на значительное количество американской бронетехники, которая теперь становится бесполезной."Это доходит до абсурда. Например, у нас может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали. Мы не можем ее изготовить, потому что у нас нет чертежей и разрешений. Самостоятельно сделать такое мы не можем. В итоге танк простаивает в бесконечном ремонте", — заявил изданию политик.По мнению автора статьи, ситуация осложняется тем, что Украина также получила немецкие танки Leopard 2 и британские танки Challenger 2, которые не унифицированы с американской техникой и каждый нуждается в собственных запасных частях.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома рассказал, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, глава киевского режима сообщил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004211222.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004212668.html

https://ria.ru/20250311/ssha-2004210114.html

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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, нато, верховная рада украины