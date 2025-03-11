https://ria.ru/20250311/tramp-2004183537.html

Сорок лет спустя: Трамп как новый Горбачев

Сорок лет спустя: Трамп как новый Горбачев - РИА Новости, 11.03.2025

Сорок лет спустя: Трамп как новый Горбачев

Сорок лет назад к власти в нашей стране пришел Дональд Трамп — не американский, а отечественный. Именно так сейчас порой трактуют события 11 марта 1985-го —... РИА Новости, 11.03.2025

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михаил горбачев

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Сорок лет назад к власти в нашей стране пришел Дональд Трамп — не американский, а отечественный. Именно так сейчас порой трактуют события 11 марта 1985-го — причем не только некоторые противники Трампа, но и многие из тех, кто надеется, что США не переживут собственной "перестройки". Хотя любые параллели условны, важно все-таки понять, есть ли что-то общее у двух этих поворотных моментов.Избрание Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС предвещало реформы — как и избрание Трампа президентом США что в 2016-м, что в 2024-м. Великая держава действительно нуждалась в реформах, причем очень серьезных. По сути, революционных — как внутренних, так и в своей внешней политике. Приход нового лидера был встречен с энтузиазмом — в СССР с большим, в расколотой Америке с меньшим, но все равно заметным. На международной арене с новым руководителем связывали большие надежды, в том числе и на прекращение войн, однако союзники очень нервничали и боялись предательства. Через четыре года правления Горбачев подвел страну к обвалу, который стремительно произошел за два последующих года, а заблокированный элитой Трамп не сумел переизбраться на второй срок, однако взял реванш спустя еще четыре года и сейчас начинает серьезнейшие изменения в американской внутренней и внешней политике. Есть ли у него шансы на успех, или все закончится крахом США? И нужно ли нам желать ему успеха, или в интересах России — чтобы он действительно стал американским Горбачевым?Серьезность реформистских намерений Горбачева первые годы подвергалась сомнению на Западе — некоторые видели в его планах перестройки ловушку: снизить напряженность в отношениях с США, убаюкать Запад рассуждениями о "новом мышлении", чтобы отремонтировать СССР, сделав его еще более мощной и влиятельной державой, нацеленной на внешнюю экспансию. Но ход событий показал, что Горбачев действовал без четкого понимания того, что и как он реформирует, — и потерял контроль над ситуацией. То есть он сохранял огромную власть, но использовал ее в основном для контроля над элитой, которую постоянно менял и обновлял. Горбачев маневрировал между сторонниками реформирования социалистического строя и теми, кто (сначала скрыто, а потом и явно) выступал за его демонтаж, и своей непоследовательностью, по сути, провоцировал сначала центробежные, а потом и сепаратистские силы в огромной империи. В итоге, сломав существующий механизм управления (как политический, так и экономический), не сумел создать нового. В 1991-м страна рухнула за несколько месяцев, развалившись по границам национальных республик, а все позиции на мировой арене были утеряны. Из сверхдержавы мы превратились в осколок великой империи — с большими шансами на продолжение распада.Был ли подобный исход перестройки предопределен? Конечно, нет. Несмотря на то, что советская элита непростительно долго тянула с началом реформ (и подготовкой их плана), их ход и качество вовсе не обязаны были быть такими, как это случилось при Горбачеве. Роль личности в истории оказалась огромной: слабость, отсутствие волевых качеств, недалекость (чтобы не сказать жестче) и безответственность первого лица стоили нам национальной катастрофы, но опыт практически параллельно проходивших китайских реформ показал возможность их успешного осуществления при наличии мудрого руководства.А что же Трамп? Есть ли у него план? Или он, как и Горбачев, хочет разрушить неэффективную, но не способен создать новую модель управления?Трамп, конечно, в первую очередь разрушитель, но его приход к власти был вызван неспособностью большей части американского истеблишмента к реформированию страны. То есть Трамп — это протест американского общества и части элит, включая даже глобалистские (ведь Штаты давно уже не просто государство), восставших против существующего уклада. Уклада, который ведет Америку к поражению и развалу, и трамписты пытаются остановить разрушение и обратить процесс вспять, вдохнуть новую жизнь в США. Причем их не устраивает ни то, как функционирует система управления внутри страны, ни то, как Штаты используют свое положение мирового гегемона. Впрочем, отделить одного от другого в случае нынешних США уже невозможно.Таким образом, замах Трампа по своим масштабам не уступает горбачевскому — генсек ведь тоже хотел перестроить не только СССР, но и всю систему международных отношений, перевести ее от состояния холодной войны к всеобщей гармонии и устойчивому мирному сотрудничеству. Однако у Горбачева не было ни продуманного плана нового социально-экономического устройства СССР и системы управления им, ни реальной модели мироустройства — и все закончилось катастрофой для нас и победой однополярного мира для Запада. Да, США (и Запад в целом) в итоге надорвались с управлением миром в одиночку, что и привело к власти Трампа, — однако ситуация у них отличается от нашей.У Горбачева практически не было сопротивления элит — как из-за жесткой вертикали власти и управления в СССР, так и из-за понимания всеми необходимости кардинальных реформ. Напуская туман вокруг содержания этих реформ, Горбачев до поры до времени нивелировал рост тревоги в элитах, а постоянной сменой руководящих кадров не давал им возможности консолидироваться. Когда же соратники все-таки окончательно убедились в его звенящей пустоте и осознали масштаб надвигающейся катастрофы, было уже поздно. Не встречал Горбачев и внешнего сопротивления: соцстраны были малы и зависимы от Москвы, к тому же постепенно в них взыграли национальные чувства и желание освободиться не только от коммунистической власти, но и от "русского диктата".Совсем не то у Трампа: чтобы изменить Америку, ему нужно победить не только внушительную часть американского истеблишмента (который сейчас временно притих под его ударами), но и глобалистской элиты — англосаксонской и атлантической. Трамп хочет сделать США самостоятельным центром силы, лидирующем в новом миропорядке, но для глобалистской элиты это абсолютно неприемлемо и невозможно. Штаты нужны ей исключительно в виде мирового гегемона, продвигающего процесс строительства единого мирового порядка, мира без границ, государств и даже рас. Самостоятельные Штаты не нужны наднациональным элитам — потому что они перестанут быть управляемыми, перестанут быть послушным и слепым орудием в их руках.Поэтому судьба "перестройки" Трампа зависит не только от наличия или отсутствия у него продуманного плана (как внутри-, так и внешнеполитического), но и от возможностей консолидации против него западных наднациональных элит. Более того, если в среднесрочной перспективе они поймут, что реально и безнадежно проигрывают Трампу, то не остановятся даже перед попытками обрушения США — благо внутренних противоречий, способных привести к развалу (разделу) государства на несколько частей, предостаточно.Так что, оценивая сходство и различие двух перестроек, стоит еще подождать — немного, всего два-три года. При этом не прекращая, а даже наращивая наши усилия по ликвидации последствий нашей собственной "катастройки" и используя для этого все новые возможности, предоставляемые нам незаконченной и непредсказуемой, но уже вовсю идущей трамповской революцией.

https://ria.ru/20250310/trump-2004111727.html

https://ria.ru/20250310/tramp-2003991124.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004092323.html

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аналитика, в мире, сша, дональд трамп, михаил горбачев