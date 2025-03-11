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В Башкирии девушка каталась на крыше автомобиля топлес - РИА Новости, 11.03.2025
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19:00 11.03.2025 (обновлено: 19:09 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/toples-2004394691.html
В Башкирии девушка каталась на крыше автомобиля топлес
В Башкирии девушка каталась на крыше автомобиля топлес - РИА Новости, 11.03.2025
В Башкирии девушка каталась на крыше автомобиля топлес
Сотрудники Госавтоинспекции Благовещенского района Башкирии нашли водителя, перевозившего девушку на крыше автомобиля, сообщил начальник ГИБДД по региону... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:00:00+03:00
2025-03-11T19:09:00+03:00
происшествия
благовещенский район
благовещенск
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УФА, 11 мар – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Благовещенского района Башкирии нашли водителя, перевозившего девушку на крыше автомобиля, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилось видео, как девушка сидит на крыше движущегося автомобиля. В один момент она снимает с себя футболку и остается топлес. "Личности водителя и пассажиров установлены. Как оказалось, сегодня рано утром в Благовещенске на ул. Седова 39-летний местный житель за рулём ВАЗ-2104 перевозил на крыше 17-летнюю девушку. Его 37-летний пассажир, высунувшись из окна, снимал всё происходящее на свой телефон", - написал Севастьянов. По его словам, водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, за непристегнутый ремень пассажира, за управление транспортным средством, будучи не указанным в полисе ОСАГО. "Снимавший видео пассажир будет привлечён к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Также рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности родителей несовершеннолетней в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - добавил начальник Госавтоинспекции региона.
https://ria.ru/20250212/enoty-1998848225.html
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происшествия, благовещенский район, благовещенск, россия, гибдд мвд рф, осаго, республика башкортостан
Происшествия, Благовещенский район, Благовещенск, Россия, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Республика Башкортостан
В Башкирии девушка каталась на крыше автомобиля топлес

В Благовещенске 17-летняя девушка каталась на крыше автомобиля топлес

© Фото : пресс-служба госавтоинспекции МВД по РБАвтомобиль, на крыше которого перевозили девушку в Благовещенске
Автомобиль, на крыше которого перевозили девушку в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба госавтоинспекции МВД по РБ
Автомобиль, на крыше которого перевозили девушку в Благовещенске
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УФА, 11 мар – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Благовещенского района Башкирии нашли водителя, перевозившего девушку на крыше автомобиля, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилось видео, как девушка сидит на крыше движущегося автомобиля. В один момент она снимает с себя футболку и остается топлес.
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"Личности водителя и пассажиров установлены. Как оказалось, сегодня рано утром в Благовещенске на ул. Седова 39-летний местный житель за рулём ВАЗ-2104 перевозил на крыше 17-летнюю девушку. Его 37-летний пассажир, высунувшись из окна, снимал всё происходящее на свой телефон", - написал Севастьянов.
По его словам, водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, за непристегнутый ремень пассажира, за управление транспортным средством, будучи не указанным в полисе ОСАГО.
"Снимавший видео пассажир будет привлечён к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Также рассматривается вопрос привлечения к административной ответственности родителей несовершеннолетней в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - добавил начальник Госавтоинспекции региона.
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ПроисшествияБлаговещенский районБлаговещенскРоссияГИБДД МВД РФОСАГОРеспублика Башкортостан
 
 
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