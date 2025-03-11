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В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом - РИА Новости, 11.03.2025
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06:44 11.03.2025 (обновлено: 10:27 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/tokio-2004220219.html
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом - РИА Новости, 11.03.2025
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом
Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:44:00+03:00
2025-03-11T10:27:00+03:00
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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. Ранее телеканал NHK сообщал, что около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в одном из самых оживленных районов Токио Синдзюку мужчина в возрасте около 40 лет напал с ножом на девушку, его задержали на месте. Девушка получила ножевые ранения головы, шеи, живота. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. По данным телеканала, девушка могла вести видеотрансляцию с улицы, однако деталей не приводится. После нападения девушка, которой было около 20 лет, была госпитализирована и находилась в коме. Спустя некоторое время медики зафиксировали ее смерть.
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в мире, токио
В мире, Токио
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом

Киодо: девушка, получившая ранения при нападении в Токио, умерла

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция Токио
Полиция Токио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков.
Ранее телеканал NHK сообщал, что около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в одном из самых оживленных районов Токио Синдзюку мужчина в возрасте около 40 лет напал с ножом на девушку, его задержали на месте. Девушка получила ножевые ранения головы, шеи, живота. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. По данным телеканала, девушка могла вести видеотрансляцию с улицы, однако деталей не приводится.
После нападения девушка, которой было около 20 лет, была госпитализирована и находилась в коме. Спустя некоторое время медики зафиксировали ее смерть.
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