https://ria.ru/20250311/tokio-2004220219.html

В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом

В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом - РИА Новости, 11.03.2025

В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом

Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:44:00+03:00

2025-03-11T06:44:00+03:00

2025-03-11T10:27:00+03:00

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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. Ранее телеканал NHK сообщал, что около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в одном из самых оживленных районов Токио Синдзюку мужчина в возрасте около 40 лет напал с ножом на девушку, его задержали на месте. Девушка получила ножевые ранения головы, шеи, живота. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. По данным телеканала, девушка могла вести видеотрансляцию с улицы, однако деталей не приводится. После нападения девушка, которой было около 20 лет, была госпитализирована и находилась в коме. Спустя некоторое время медики зафиксировали ее смерть.

https://ria.ru/20240811/berlin-1965522344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио