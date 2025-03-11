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В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом - РИА Новости, 11.03.2025
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом
Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:44:00+03:00
2025-03-11T06:44:00+03:00
2025-03-11T10:27:00+03:00
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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Девушка, получившая многочисленные ножевые ранения при нападении в Токио, скончалась, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. Ранее телеканал NHK сообщал, что около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в одном из самых оживленных районов Токио Синдзюку мужчина в возрасте около 40 лет напал с ножом на девушку, его задержали на месте. Девушка получила ножевые ранения головы, шеи, живота. Мотивы поступка мужчины устанавливаются. По данным телеканала, девушка могла вести видеотрансляцию с улицы, однако деталей не приводится. После нападения девушка, которой было около 20 лет, была госпитализирована и находилась в коме. Спустя некоторое время медики зафиксировали ее смерть.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио
В Токио умерла девушка, на которую напал мужчина с ножом
Киодо: девушка, получившая ранения при нападении в Токио, умерла