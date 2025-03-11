https://ria.ru/20250311/tesla-2004424132.html
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году - РИА Новости, 11.03.2025
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году
Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:52:00+03:00
2025-03-11T22:52:00+03:00
2025-03-11T22:52:00+03:00
авто
техас
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск. "Производство CyberCab начнется в Техасе в следующем году, у автомобиля не будет рулевого колеса и педалей, она будет либо сама ездить, либо не будет ездить", - сказал Маск журналистам у Белого дома. Стоявший рядом президент США Дональд Трамп сказал: "По этой модели я пас".
https://ria.ru/20250101/mask-1992276416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, техас, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors
Авто, Техас, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году
Илон Маск: производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году