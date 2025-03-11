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Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году - РИА Новости, 11.03.2025
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22:52 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/tesla-2004424132.html
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году - РИА Новости, 11.03.2025
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году
Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск. РИА Новости, 11.03.2025
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авто
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск. "Производство CyberCab начнется в Техасе в следующем году, у автомобиля не будет рулевого колеса и педалей, она будет либо сама ездить, либо не будет ездить", - сказал Маск журналистам у Белого дома. Стоявший рядом президент США Дональд Трамп сказал: "По этой модели я пас".
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авто, техас, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors
Авто, Техас, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors
Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году

Илон Маск: производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году

© TeslaБеспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Tesla
Беспилотное роботакси Cybercab от компании Tesla. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск.
«
"Производство CyberCab начнется в Техасе в следующем году, у автомобиля не будет рулевого колеса и педалей, она будет либо сама ездить, либо не будет ездить", - сказал Маск журналистам у Белого дома.
Стоявший рядом президент США Дональд Трамп сказал: "По этой модели я пас".
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Маск отреагировал на возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
1 января, 23:58
 
АвтоТехасСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motors
 
 
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