https://ria.ru/20250311/tesla-2004424132.html

Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году

Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году - РИА Новости, 11.03.2025

Tesla начнет производство беспилотных автомобилей в следующем году

Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T22:52:00+03:00

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авто

техас

сша

илон маск

дональд трамп

tesla motors

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Производство беспилотных автомобилей Tesla начнется в следующем году, заявил глава автопроизводителя Илон Маск. "Производство CyberCab начнется в Техасе в следующем году, у автомобиля не будет рулевого колеса и педалей, она будет либо сама ездить, либо не будет ездить", - сказал Маск журналистам у Белого дома. Стоявший рядом президент США Дональд Трамп сказал: "По этой модели я пас".

https://ria.ru/20250101/mask-1992276416.html

техас

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, техас, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors