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В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу - РИА Новости, 11.03.2025
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14:28 11.03.2025 (обновлено: 14:29 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/telo-2004320873.html
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу - РИА Новости, 11.03.2025
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу
Тело новорожденного ребенка обнаружили в женской сумке в лесу в Себежском районе Псковской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:28:00+03:00
2025-03-11T14:29:00+03:00
происшествия
себежский район
псковская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили в женской сумке в лесу в Себежском районе Псковской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное следственное управление. "В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. В рамках расследования прошел осмотр места происшествия, также назначены все необходимые экспертизы. "Следователями проверяются все возможные версии произошедшего", – заключили в СУСК РФ по Псковской области.
https://ria.ru/20250311/pes-2004262177.html
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себежский район
псковская область
россия
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происшествия, себежский район, псковская область, россия
Происшествия, Себежский район, Псковская область, Россия
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу

В Псковской области нашли тело новорожденного ребенка в женской сумке в лесу

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили в женской сумке в лесу в Себежском районе Псковской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное следственное управление.
"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.
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В рамках расследования прошел осмотр места происшествия, также назначены все необходимые экспертизы.
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