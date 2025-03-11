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В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу - РИА Новости, 11.03.2025
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу
Тело новорожденного ребенка обнаружили в женской сумке в лесу в Себежском районе Псковской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:28:00+03:00
2025-03-11T14:28:00+03:00
2025-03-11T14:29:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили в женской сумке в лесу в Себежском районе Псковской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное следственное управление. "В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. В рамках расследования прошел осмотр места происшествия, также назначены все необходимые экспертизы. "Следователями проверяются все возможные версии произошедшего", – заключили в СУСК РФ по Псковской области.
https://ria.ru/20250311/pes-2004262177.html
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происшествия, себежский район, псковская область, россия
Происшествия, Себежский район, Псковская область, Россия
В Псковской области обнаружили тело новорожденного ребенка в лесу
В Псковской области нашли тело новорожденного ребенка в женской сумке в лесу