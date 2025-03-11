https://ria.ru/20250311/tayga-2004413148.html

В Красноярском крае сноубордисты два дня блуждали по тайге

В Красноярском крае сноубордисты два дня блуждали по тайге - РИА Новости, 11.03.2025

В Красноярском крае сноубордисты два дня блуждали по тайге

Двое сноубордистов, отправившись на базу отдыха "Ергаки" в Красноярском крае, заблудились в тайге и провели там два дня, прежде чем смогли выбраться... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:08:00+03:00

2025-03-11T21:08:00+03:00

2025-03-11T21:08:00+03:00

красноярский край

ермаковский район

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КРАСНОЯРСК, 11 мар – РИА Новости. Двое сноубордистов, отправившись на базу отдыха "Ергаки" в Красноярском крае, заблудились в тайге и провели там два дня, прежде чем смогли выбраться самостоятельно, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным спасательных служб, 9 марта два спортсмена отправились кататься на сноубордах, однако вечером они не вернулись обратно. "В течение суток поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха "Ергаки" в Ермаковском районе потерялись два человека, которые 9 марта ушли кататься на сноуборде и не вернулись. К вечеру мужчины вышли самостоятельно, в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении ведомства. Сноубордисты рассказали свою историю в Telegram-канале, посвящённом фрирайду в Ергаках и Арадане. По словам одного из мужчин, они заблудились в тайге, с собой у них были только зажигалка и пластиковый пакет, с помощью которых они топили снег и лед. Вечером первого дня, воспользовавшись лунным светом, они построили импровизированную землянку и разожгли костер, чтобы просушить промокшую одежду. "Поспали два часа, но к утру мы были все сухие и двинули дальше… Двигались уверенно. Знали, как нам выйти. Анализировали природные моменты. Да, у нас сели телефоны и прочие вещи... С одной зажигалкой и пакетиком провернули это дело. Километров 30 мы прошли по снегу, просто по горло. По мокрому и по сухому", - рассказал сноубордист. Оба мужчины считают, что пребывание в экстремальной ситуации дало им новый взгляд на жизнь – они научились радоваться мелочам, например, таким как найденная пустая бутылка, которую они наполнили водой из ручья.

https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html

https://rsport.ria.ru/20250310/tragediya-2004088937.html

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красноярский край, ермаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, тайга