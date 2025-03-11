https://ria.ru/20250311/tatarstan-2004274023.html

В Татарстане объявили отбой угрозы атаки БПЛА

В Татарстане объявили отбой угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

В Татарстане объявили отбой угрозы атаки БПЛА

МЧС РФ объявило отбой угрозы атаки беспилотными воздушными в Татарстане. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:35:00+03:00

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2025-03-11T11:35:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников на москву и подмосковье

безопасность

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КАЗАНЬ, 11 мар – РИА Новости. МЧС РФ объявило отбой угрозы атаки беспилотными воздушными в Татарстане. Режим "Беспилотная опасность" был объявление территории Татарстана с 06.30. "Отбой угрозы атаки беспилотными воздушными судами на территории Республики Татарстан", - сообщает МЧС РФ в приложении.

https://ria.ru/20250311/saldo-2004256319.html

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2025

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников на москву и подмосковье, безопасность