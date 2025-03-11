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У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер - РИА Новости, 11.03.2025
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16:11 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер - РИА Новости, 11.03.2025
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер
Контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate, столкнувшиеся в понедельник у берегов Великобритании, до сих пор горят, сообщает британская береговая охрана. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate, столкнувшиеся в понедельник у берегов Великобритании, до сих пор горят, сообщает британская береговая охрана. "Solong все еще горит, пожар на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. На месте происшествия все еще находятся спасательные суда и другие суда с противопожарными средствами, и сегодня к ним прибудут новые", - говорится на сайте ведомства. Вокруг судов, столкнувшихся у берегов Британии, установлена ограничительная зона в один километр. Сообщается, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера, после чего дрейфует в южном направлении под наблюдением береговой охраны.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер

Контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate до сих пор горят вблизи Британии

© Getty Images / Lee WhitakerМесто столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Lee Whitaker
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate, столкнувшиеся в понедельник у берегов Великобритании, до сих пор горят, сообщает британская береговая охрана.
"Solong все еще горит, пожар на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. На месте происшествия все еще находятся спасательные суда и другие суда с противопожарными средствами, и сегодня к ним прибудут новые", - говорится на сайте ведомства.
Вокруг судов, столкнувшихся у берегов Британии, установлена ограничительная зона в один километр. Сообщается, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера, после чего дрейфует в южном направлении под наблюдением береговой охраны.
В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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