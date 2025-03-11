https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html

У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер

У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер - РИА Новости, 11.03.2025

У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер

Контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate, столкнувшиеся в понедельник у берегов Великобритании, до сих пор горят, сообщает британская береговая охрана. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Solong и танкер Stena Immaculate, столкнувшиеся в понедельник у берегов Великобритании, до сих пор горят, сообщает британская береговая охрана. "Solong все еще горит, пожар на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. На месте происшествия все еще находятся спасательные суда и другие суда с противопожарными средствами, и сегодня к ним прибудут новые", - говорится на сайте ведомства. Вокруг судов, столкнувшихся у берегов Британии, установлена ограничительная зона в один километр. Сообщается, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера, после чего дрейфует в южном направлении под наблюдением береговой охраны.

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