https://ria.ru/20250311/taksa-2004345831.html

В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти

В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти - РИА Новости, 11.03.2025

В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти

Домашнюю таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка в городе Северске Томской области, усыпили, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:32:00+03:00

2025-03-11T15:32:00+03:00

2025-03-11T15:32:00+03:00

происшествия

северск

россия

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Домашнюю таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка в городе Северске Томской области, усыпили, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что ночью 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому в городе Северске домашняя собака породы такса покусала спящую в кроватке девочку 2025 года рождения. Ребенок умер. Мать обнаружила тело дочери с множественными следами укусов. "Собаку усыпили", - сообщила собеседница агентства. По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20250310/sobaka-2003995592.html

https://ria.ru/20250307/malchik-2003648415.html

северск

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, северск, россия, томская область, следственный комитет россии (ск рф)