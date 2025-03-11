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В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти - РИА Новости, 11.03.2025
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15:32 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/taksa-2004345831.html
В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти
В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти - РИА Новости, 11.03.2025
В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти
Домашнюю таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка в городе Северске Томской области, усыпили, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:32:00+03:00
2025-03-11T15:32:00+03:00
происшествия
северск
россия
томская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Домашнюю таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка в городе Северске Томской области, усыпили, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что ночью 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому в городе Северске домашняя собака породы такса покусала спящую в кроватке девочку 2025 года рождения. Ребенок умер. Мать обнаружила тело дочери с множественными следами укусов. "Собаку усыпили", - сообщила собеседница агентства. По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20250310/sobaka-2003995592.html
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северск
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происшествия, северск, россия, томская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Северск, Россия, Томская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томской области усыпили таксу, искусавшую младенца до смерти

В Томской области усыпили таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Домашнюю таксу, от укусов которой погибла новорожденная девочка в городе Северске Томской области, усыпили, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что ночью 10 марта в одной из квартир по проспекту Коммунистическому в городе Северске домашняя собака породы такса покусала спящую в кроватке девочку 2025 года рождения. Ребенок умер. Мать обнаружила тело дочери с множественными следами укусов.
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"Собаку усыпили", - сообщила собеседница агентства.
По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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ПроисшествияСеверскРоссияТомская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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