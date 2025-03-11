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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.03.2025

ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:41:00+03:00

2025-03-11T14:41:00+03:00

2025-03-11T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области."Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность