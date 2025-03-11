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ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 11.03.2025 (обновлено: 15:03 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/svo-2004325414.html
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.03.2025
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:41:00+03:00
2025-03-11T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области."Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов в зоне действий группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области.
"Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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