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ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
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11:51 11.03.2025 (обновлено: 13:00 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/svo-2004278370.html
ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025
ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:51:00+03:00
2025-03-11T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.За сутки потери ВСУ составили:Российские военные также уничтожили 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 391 танк и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Минобороны: ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", — уточнили в ведомстве.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Подразделениями группировки войск Север в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
За сутки потери ВСУ составили:
  • более 270 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • три бронетранспортера;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • 20 автомобилей;
  • две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США;
  • орудие полевой артиллерии;
  • пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
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Российские военные также уничтожили 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 391 танк и тысячи единиц другой техники.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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