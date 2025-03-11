ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Минобороны: ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Военнослужащий РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", — уточнили в ведомстве.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
За сутки потери ВСУ составили:
- более 270 военнослужащих;
- два танка;
- четыре боевые машины пехоты;
- три бронетранспортера;
- восемь боевых бронированных машин;
- 20 автомобилей;
- две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США;
- орудие полевой артиллерии;
- пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Российские военные также уничтожили 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.
В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 391 танк и тысячи единиц другой техники.