https://ria.ru/20250311/svo-2004278370.html

ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области

ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 11.03.2025

ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.03.2025

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2025-03-11T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.За сутки потери ВСУ составили:Российские военные также уничтожили 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.В конце минувшей недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 391 танк и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

https://ria.ru/20250311/vojska-2004271868.html

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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность