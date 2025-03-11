Российские военные окружили Суджу почти со всех сторон
Алаудинов: ВС РФ окружили Суджу почти со всех сторон, идут бои в окрестностях
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-миллиметрового миномета ВС РФ в Курской области
Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные ведут бои уже в окрестностях оккупированной курской Суджи, они обжали город почти со всех сторон, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон обжали Суджу и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена: все лесопосадки, все населенные пункты, они уже почти все освобождены", — рассказал он.
По его словам, полностью отрезаны все логистические маршруты противника в этом районе. Алаудинов также добавил, что остается пара населенных пунктов, которые еще не дочищены полностью.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области