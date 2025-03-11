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Российские военные окружили Суджу почти со всех сторон - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 11.03.2025 (обновлено: 19:55 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/sudzha-2004403345.html
Российские военные окружили Суджу почти со всех сторон
Российские военные окружили Суджу почти со всех сторон - РИА Новости, 11.03.2025
Российские военные окружили Суджу почти со всех сторон
Российские военные ведут бои уже в окрестностях оккупированной курской Суджи, они обжали город почти со всех сторон, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:39:00+03:00
2025-03-11T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные ведут бои уже в окрестностях оккупированной курской Суджи, они обжали город почти со всех сторон, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон обжали Суджу и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена: все лесопосадки, все населенные пункты, они уже почти все освобождены", — рассказал он.По его словам, полностью отрезаны все логистические маршруты противника в этом районе. Алаудинов также добавил, что остается пара населенных пунктов, которые еще не дочищены полностью. Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004169716.html
суджа
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суджа, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные окружили Суджу почти со всех сторон

Алаудинов: ВС РФ окружили Суджу почти со всех сторон, идут бои в окрестностях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-миллиметрового миномета ВС РФ в Курской области
Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета 122-миллиметрового миномета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные ведут бои уже в окрестностях оккупированной курской Суджи, они обжали город почти со всех сторон, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"На данный момент у нас ситуация такова, что, в принципе, мы уже почти со всех сторон обжали Суджу и бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она, в принципе, почти вся уже зачищена: все лесопосадки, все населенные пункты, они уже почти все освобождены", — рассказал он.
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По его словам, полностью отрезаны все логистические маршруты противника в этом районе. Алаудинов также добавил, что остается пара населенных пунктов, которые еще не дочищены полностью.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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