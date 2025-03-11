https://ria.ru/20250311/sud-2004370104.html
Суд вынес приговор штурмовику украинского "Айдара"*
Суд вынес приговор штурмовику украинского "Айдара"* - РИА Новости, 11.03.2025
Суд вынес приговор штурмовику украинского "Айдара"*
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима штурмовика батальона "Айдар"*, сообщает Главная военная прокуратура. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:08:00+03:00
2025-03-11T17:08:00+03:00
2025-03-11T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима штурмовика батальона "Айдар"*, сообщает Главная военная прокуратура. "Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелка 1-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* солдата Олега Доги. Он признан виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в конце июня – начале июля 2024 года Дога в составе отдельного штурмового батальона "Айдар"* выполнял различные задачи в пункте временной дислокации в городе Константиновка, после выдвинулся на позицию в Ивановское, где принимал участие в боевых действиях против российской армии, солдатами которой впоследствии был пленен. В отношении боевика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд приговорил Догу к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250311/sud-2004303490.html
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россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор штурмовику украинского "Айдара"*
Суд приговорил штурмовика батальона "Айдар" к 12 годам колонии строгого режима