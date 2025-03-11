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Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области - РИА Новости, 11.03.2025
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16:20 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/sud-2004358381.html
Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области
Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области - РИА Новости, 11.03.2025
Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области
Советский районный суд Рязани на полгода продлил бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:20:00+03:00
2025-03-11T16:20:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Советский районный суд Рязани на полгода продлил бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток, рассмотрение уголовного дела назначено на 21 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за "помощь" с заключением государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Меру пресечения Грекову избрал суд в Рязани, затем - Басманный суд Москвы. В феврале дело в отношении Грекова поступило для рассмотрения в Советский райсуд Рязани, на 11 марта в его рамках назначили заседание для решения вопроса по мере пресечения, так как 13 марта завершался ранее назначенный срок содержания под стражей. Заседание провели в закрытом режиме. "Продлить срок содержания под стражей Грекова... на шесть месяцев", - огласил судья. Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест или наблюдение командования воинской части суд отклонил. Рассмотрение уголовного дела в отношении Грекова назначено на 21 марта в 11.00. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили агентству в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
https://ria.ru/20250205/gubernator-1997616555.html
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происшествия, рязань, рязанская область, россия, владимир путин, николай любимов
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия, Владимир Путин, Николай Любимов
Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области

Суд продлил на полгода арест экс-вице-губернатору Рязанской области Грекову

© Фото : МЧС РоссииИгорь Греков
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : МЧС России
Игорь Греков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Советский районный суд Рязани на полгода продлил бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток, рассмотрение уголовного дела назначено на 21 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за "помощь" с заключением государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки
5 февраля, 22:05
Меру пресечения Грекову избрал суд в Рязани, затем - Басманный суд Москвы. В феврале дело в отношении Грекова поступило для рассмотрения в Советский райсуд Рязани, на 11 марта в его рамках назначили заседание для решения вопроса по мере пресечения, так как 13 марта завершался ранее назначенный срок содержания под стражей. Заседание провели в закрытом режиме.
"Продлить срок содержания под стражей Грекова... на шесть месяцев", - огласил судья.
Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест или наблюдение командования воинской части суд отклонил.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Грекова назначено на 21 марта в 11.00.
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина
28 февраля, 17:52
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.
Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили агентству в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.
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