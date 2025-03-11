https://ria.ru/20250311/sud-2004358381.html

Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области

Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области - РИА Новости, 11.03.2025

Суд продлил арест экс-вице-губернатору Рязанской области

Советский районный суд Рязани на полгода продлил бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T16:20:00+03:00

2025-03-11T16:20:00+03:00

2025-03-11T16:20:00+03:00

происшествия

рязань

рязанская область

россия

владимир путин

николай любимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_1cb77df6a790742a2fcbf852f7953755.jpg

РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Советский районный суд Рязани на полгода продлил бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток, рассмотрение уголовного дела назначено на 21 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года. По версии следствия, в 2018-2021 годах он брал от бизнесменов взятки за "помощь" с заключением государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области. Вместе с ним была арестована экс-замминистра здравоохранения региона, экс-сенатор Ирина Петина. Меру пресечения Грекову избрал суд в Рязани, затем - Басманный суд Москвы. В феврале дело в отношении Грекова поступило для рассмотрения в Советский райсуд Рязани, на 11 марта в его рамках назначили заседание для решения вопроса по мере пресечения, так как 13 марта завершался ранее назначенный срок содержания под стражей. Заседание провели в закрытом режиме. "Продлить срок содержания под стражей Грекова... на шесть месяцев", - огласил судья. Ходатайство адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест или наблюдение командования воинской части суд отклонил. Рассмотрение уголовного дела в отношении Грекова назначено на 21 марта в 11.00. Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Николай Любимов, являвшийся тогда губернатором Рязанской области, заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили агентству в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.

https://ria.ru/20250205/gubernator-1997616555.html

https://ria.ru/20250228/nikitin-2002286836.html

https://ria.ru/20250227/sk-2001927097.html

рязань

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, рязанская область, россия, владимир путин, николай любимов