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Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов - РИА Новости, 11.03.2025
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13:26 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/sud-2004303490.html
Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов
Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов - РИА Новости, 11.03.2025
Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов
Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей республики, которых обвиняют в том, что они помогали участникам... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:26:00+03:00
2025-03-11T13:26:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей республики, которых обвиняют в том, что они помогали участникам террористической организации, перевозя для них оружие и взрывчатку, сообщило СУСК РФ по региону. "По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2023 года обвиняемые добровольно вступили в состав международной организации, которая в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической, и принимали активное участие в ее деятельности", - говорится в сообщении. Как считают следователи, мужчины на постоянной основе оказывали содействие членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Ингушетии. В частности, они хранили и перевозили на своих автомобилях оружие, боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, предназначенные для совершения диверсионно-террористических актов. "Кроме того, фигуранты приобретали мобильные телефоны и сим-карты, которые также передавали членам незаконных вооруженных формирований для обеспечения их противоправной деятельности", - отметили в СУСК РФ. Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Пособничество участникам террористической организации" и "Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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россия, общество
Россия, Общество
Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов

Трех жителей Ингушетии осудят за перевозку оружия и взрывчатки для террористов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей республики, которых обвиняют в том, что они помогали участникам террористической организации, перевозя для них оружие и взрывчатку, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2023 года обвиняемые добровольно вступили в состав международной организации, которая в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической, и принимали активное участие в ее деятельности", - говорится в сообщении.
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Как считают следователи, мужчины на постоянной основе оказывали содействие членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Ингушетии. В частности, они хранили и перевозили на своих автомобилях оружие, боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, предназначенные для совершения диверсионно-террористических актов.
"Кроме того, фигуранты приобретали мобильные телефоны и сим-карты, которые также передавали членам незаконных вооруженных формирований для обеспечения их противоправной деятельности", - отметили в СУСК РФ.
Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Пособничество участникам террористической организации" и "Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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