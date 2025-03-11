Рейтинг@Mail.ru
Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/sud-2004303125.html
Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом
Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом - РИА Новости, 11.03.2025
Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы полковника ВСУ Павло Розлача, приказавшего обстрелять село в Курской области... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:24:00+03:00
2025-03-11T13:24:00+03:00
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы полковника ВСУ Павло Розлача, приказавшего обстрелять село в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Павло Розлача (внесен в перечень террористов)… Суд заочно приговорил Розлача к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как ранее сообщал СК, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек. В ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого. Как отмечает Генпрокуратура, Розлач был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий с использованием ядовитых, отравляющих, токсичных и опасных химических веществ) и ч. 2 ст. 356 УК РФ (применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ).
https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html
https://ria.ru/20250130/gruzija-1996284538.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Общество
Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом

Офицер ВСУ заочно осужден на 25 лет за обстрел курского села снарядами с ядом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы полковника ВСУ Павло Розлача, приказавшего обстрелять село в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Павло Розлача (внесен в перечень террористов)… Суд заочно приговорил Розлача к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков
6 марта, 16:47
Как ранее сообщал СК, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек.
В ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого.
Как отмечает Генпрокуратура, Розлач был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Он признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий с использованием ядовитых, отравляющих, токсичных и опасных химических веществ) и ч. 2 ст. 356 УК РФ (применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ).
Георгий Гелашвили - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
30 января, 10:57
 
РоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала