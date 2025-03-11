Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом
Офицер ВСУ заочно осужден на 25 лет за обстрел курского села снарядами с ядом
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы полковника ВСУ Павло Розлача, приказавшего обстрелять село в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Павло Розлача (внесен в перечень террористов)… Суд заочно приговорил Розлача к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал СК, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек.
В ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого.
Как отмечает Генпрокуратура, Розлач был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Он признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий с использованием ядовитых, отравляющих, токсичных и опасных химических веществ) и ч. 2 ст. 356 УК РФ (применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ).
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