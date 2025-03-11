https://ria.ru/20250311/sud-2004219633.html

Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде просил отпустить его под залог

Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде просил отпустить его под залог - РИА Новости, 11.03.2025

Фигурант дела о взрыве в Сергиевом Посаде просил отпустить его под залог

Бывший гендиректор фирмы по производству фейерверков Александр Варенов, являющийся одним из фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:33:00+03:00

2025-03-11T06:33:00+03:00

2025-03-11T06:40:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший гендиректор фирмы по производству фейерверков Александр Варенов, являющийся одним из фигурантов уголовного дела о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, просил суд отпустить его под залог до 1,5 миллиона рублей, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Варенов и адвокаты… возражали против удовлетворения заявленного ходатайства следователя… В связи с чем просили изменить обвиняемому Варенову меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, в том числе, домашнего ареста, запрета определенных действий либо залога в сумме до 1 500 000 рублей", - сказано в документах. В постановлении о продлении меры пресечения фигуранту уточняется, что суд, в том числе, принял во внимание особую сложность расследования уголовного дела, обусловленную необходимостью исследования деятельности широкого круга лиц, принимавших участие в организации работы ОАО "Пиро-Росс", большим объемом выполненных следственных действий, связанных с установлением свидетелей, потерпевших, давностью исследуемых событий. Суд удовлетворил ходатайство следствия, оставив Варенова в СИЗО до мая. Согласно данным сервиса "Бир-аналитик", Варенов занимал должность гендиректора ООО "Залп" с января 2023 по ноябрь 2024 года. В результате взрыва в Сергиевом Посаде погибли девять человек. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов. Потерпевшими признаны 13 человек, ими заявлены гражданские иски. Из документов следует, что более чем 120 лицам был причинен вред здоровью при взрыве. Под стражей находятся несколько фигурантов, которых следствие считает причастными к трагедии. Уголовное дело в отношении них возбуждено по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия