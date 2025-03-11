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Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
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21:47 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004417252.html
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц
Украина выразила готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:47:00+03:00
2025-03-11T21:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Украина выразила готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру", – сказал Уолтц журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. По его словам, президент США Дональд Трамп неизменно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.
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в мире, цены на нефть, сша, украина, россия, майк уолтц, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц

Советник Трампа Уолтц: Украина готова начать переговоры о мире с Россией

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Украина выразила готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«
"Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру", – сказал Уолтц журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
По его словам, президент США Дональд Трамп неизменно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.
Президент США Дональд Трамп выступает с речью в Овальном кабинете Белого дома, 7 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Карты в переговорах по Украине находятся на руках у России, заявил Трамп
7 марта, 20:26
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаРоссияМайк УолтцДональд Трамп
 
 
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