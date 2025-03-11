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Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц
Украина выразила готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:47:00+03:00
2025-03-11T21:47:00+03:00
2025-03-11T21:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Украина выразила готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. "Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру", – сказал Уолтц журналистам по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. По его словам, президент США Дональд Трамп неизменно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, украина, россия, майк уолтц, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп
Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил Уолтц
Советник Трампа Уолтц: Украина готова начать переговоры о мире с Россией