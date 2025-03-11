США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц
США предложили 30-дневное прекращение огня и сняли с паузы военную помощь Киеву
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров с Киевом в Джидде. Основные заявления американской стороны — в материале РИА Новости.
- Трамп хочет прекращения огня, Киев готов на это, Вашингтон ждет ответа Москвы.
- Делегация Украины на встрече представила конкретные шаги и предложения по завершению конфликта.
- В ближайшие дни Уолтц переговорит с представителем России.
- США снимают с паузы военную помощь Киеву, которую ранее приостанавливали после визита Владимира Зеленского в Белый дом.
- Конфликт на Украине не может иметь военного решения, урегулирование лежит в плоскости переговоров.
- Соединенные Штаты надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня.
- Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров.
- Лидеры США и Украины поручили своим правительствам довести подписание сделки по редкоземельным металлам до завершения.
- Штаты дали понять Киеву, что сделка сохраняет значение, но главное —добиться мира на Украине.
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"Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру".
Совместное заявление
- Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, он может быть продлен по согласию сторон.
- Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины.
- Вашингтон и Киев договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.