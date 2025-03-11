https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html

США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц

США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025

США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц

Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров с Киевом в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:17:00+03:00

2025-03-11T21:17:00+03:00

2025-03-11T22:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров с Киевом в Джидде. Основные заявления американской стороны — в материале РИА Новости."Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру".Совместное заявлениеПереговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250311/ermak--2004302021.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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