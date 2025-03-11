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США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 11.03.2025 (обновлено: 22:41 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004413843.html
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 11.03.2025
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц
Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров с Киевом в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:17:00+03:00
2025-03-11T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
киев
марко рубио
андрей сибига
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров с Киевом в Джидде. Основные заявления американской стороны — в материале РИА Новости.&quot;Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру&quot;.Совместное заявлениеПереговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/ermak--2004302021.html
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сша, в мире, украина, киев, марко рубио, андрей сибига, государственный департамент сша, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Киев, Марко Рубио, Андрей Сибига, Государственный департамент США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
США сняли паузу в передаче помощи Украине, заявил Уолтц

США предложили 30-дневное прекращение огня и сняли с паузы военную помощь Киеву

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам переговоров с Киевом в Джидде. Основные заявления американской стороны — в материале РИА Новости.
  • Трамп хочет прекращения огня, Киев готов на это, Вашингтон ждет ответа Москвы.
  • Делегация Украины на встрече представила конкретные шаги и предложения по завершению конфликта.
  • В ближайшие дни Уолтц переговорит с представителем России.
  • США снимают с паузы военную помощь Киеву, которую ранее приостанавливали после визита Владимира Зеленского в Белый дом.
  • Конфликт на Украине не может иметь военного решения, урегулирование лежит в плоскости переговоров.
  • Соединенные Штаты надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня.
  • Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров.
  • Лидеры США и Украины поручили своим правительствам довести подписание сделки по редкоземельным металлам до завершения.
  • Штаты дали понять Киеву, что сделка сохраняет значение, но главное —добиться мира на Украине.
«

"Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру".

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Майкл Уолтц
советник Дональда Трампа по национальной безопасности

Совместное заявление

  • Украина готова принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, он может быть продлен по согласию сторон.
  • Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины.
  • Вашингтон и Киев договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.
Андрей Ермак во время встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии, 11 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Глава офиса Зеленского раскрыл подробности переговоров с США
Вчера, 13:20
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США очень оптимистично настроены после встречи.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаКиевМарко РубиоАндрей СибигаГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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