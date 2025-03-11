https://ria.ru/20250311/ssha-2004411809.html

В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады

В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады - РИА Новости, 11.03.2025

В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады

Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:57:00+03:00

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сша

канада

в мире

администрация президента сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004398478.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, канада, в мире, администрация президента сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады