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В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады - РИА Новости, 11.03.2025
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады
Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:57:00+03:00
2025-03-11T20:57:00+03:00
2025-03-11T21:08:00+03:00
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дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004398478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, в мире, администрация президента сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, В мире, Администрация президента США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады
Белый дом заявил, что отношения США и Канады начали перерастать в соперничество