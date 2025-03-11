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В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады - РИА Новости, 11.03.2025
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20:57 11.03.2025 (обновлено: 21:08 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004411809.html
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады - РИА Новости, 11.03.2025
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады
Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 11.03.2025
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сша
канада
в мире
администрация президента сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
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сша, канада, в мире, администрация президента сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, В мире, Администрация президента США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Белом доме прокомментировали отношения США и Канады

Белый дом заявил, что отношения США и Канады начали перерастать в соперничество

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.
При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В США заявили о решимости Трампа сделать Канаду 51-м штатом
Вчера, 19:20
 
СШАКанадаВ миреАдминистрация президента СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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