https://ria.ru/20250311/ssha-2004411035.html

В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США

В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025

В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США

США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.03.2025

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в мире

украина

сша

саудовская аравия

марко рубио

дональд трамп

майк уолтц

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Государственный секретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня вели переговоры с украинцами и саудовцами, и они очень скоро предоставят полный отчет об этой встрече", — сообщила она.Левитт подчеркнула, что встреча прошла продуктивно и президент США Дональд Трамп получил позитивные новости по ее итогам.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что первый раунд переговоров посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, а также говорили о соглашении по редкоземельным ископаемым.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

украина

сша

саудовская аравия

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в мире, украина, сша, саудовская аравия, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц