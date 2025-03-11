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В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США
США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:52:00+03:00
2025-03-11T20:52:00+03:00
2025-03-11T21:09:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Государственный секретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня вели переговоры с украинцами и саудовцами, и они очень скоро предоставят полный отчет об этой встрече", — сообщила она.Левитт подчеркнула, что встреча прошла продуктивно и президент США Дональд Трамп получил позитивные новости по ее итогам.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что первый раунд переговоров посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, а также говорили о соглашении по редкоземельным ископаемым.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, украина, сша, саудовская аравия, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц
В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Майк Уолтц
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США
Белый дом: встреча делегаций Украины и США прошла продуктивно