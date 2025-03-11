Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 11.03.2025 (обновлено: 21:09 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004411035.html
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США - РИА Новости, 11.03.2025
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США
США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:52:00+03:00
2025-03-11T21:09:00+03:00
в мире
украина
сша
саудовская аравия
марко рубио
дональд трамп
майк уолтц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Государственный секретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня вели переговоры с украинцами и саудовцами, и они очень скоро предоставят полный отчет об этой встрече", — сообщила она.Левитт подчеркнула, что встреча прошла продуктивно и президент США Дональд Трамп получил позитивные новости по ее итогам.Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что первый раунд переговоров посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, а также говорили о соглашении по редкоземельным ископаемым.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
украина
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, саудовская аравия, марко рубио, дональд трамп, майк уолтц
В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Майк Уолтц
В Белом доме рассказали о встрече делегаций Украины и США

Белый дом: встреча делегаций Украины и США прошла продуктивно

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США очень скоро представят итоги встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Государственный секретарь Рубио и наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня вели переговоры с украинцами и саудовцами, и они очень скоро предоставят полный отчет об этой встрече", — сообщила она.
Левитт подчеркнула, что встреча прошла продуктивно и президент США Дональд Трамп получил позитивные новости по ее итогам.
Переговоры проходили в городе Джидда в Саудовской Аравии. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что первый раунд переговоров посвятили идее Киева о прекращении огня в воздухе и на море, а также говорили о соглашении по редкоземельным ископаемым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
В миреУкраинаСШАСаудовская АравияМарко РубиоДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала