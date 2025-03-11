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На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters

На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters - РИА Новости, 11.03.2025

На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters

США прекратили финансирование пяти проектов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе на Украине, что привело к закрытию ряда... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:25:00+03:00

2025-03-11T20:25:00+03:00

2025-03-11T20:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США прекратили финансирование пяти проектов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе на Украине, что привело к закрытию ряда программ, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя организации Равину Шамдасани. "Управление ООН по правам человека сообщило во вторник, что получило уведомления о прекращении пяти проектов правительства США, что привело к закрытию ряда программ... Уведомления коснулись проектов в Экваториальной Гвинее, Ираке, Украине и Колумбии, а также фонда коренных народов", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, проекты финансировались Агентством США по международному развитию (USAID) и госдепартаментом США. По информации агентства, программа УКВПЧ ООН в Ираке, которая включала в себя помощь жертвам пыток и семьям пропавших людей, будет прекращена полностью. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

https://ria.ru/20250311/oruzhie-2004403815.html

https://ria.ru/20250311/peregovory-2004403172.html

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в мире, сша, украина, ирак, марко рубио, илон маск, равина шамдасани, агентство по международному развитию сша, оон