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На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters - РИА Новости, 11.03.2025
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20:25 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004407932.html
На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters
На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters - РИА Новости, 11.03.2025
На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters
США прекратили финансирование пяти проектов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе на Украине, что привело к закрытию ряда... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:25:00+03:00
2025-03-11T20:25:00+03:00
в мире
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марко рубио
илон маск
равина шамдасани
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США прекратили финансирование пяти проектов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе на Украине, что привело к закрытию ряда программ, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя организации Равину Шамдасани. "Управление ООН по правам человека сообщило во вторник, что получило уведомления о прекращении пяти проектов правительства США, что привело к закрытию ряда программ... Уведомления коснулись проектов в Экваториальной Гвинее, Ираке, Украине и Колумбии, а также фонда коренных народов", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, проекты финансировались Агентством США по международному развитию (USAID) и госдепартаментом США. По информации агентства, программа УКВПЧ ООН в Ираке, которая включала в себя помощь жертвам пыток и семьям пропавших людей, будет прекращена полностью. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
https://ria.ru/20250311/oruzhie-2004403815.html
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в мире, сша, украина, ирак, марко рубио, илон маск, равина шамдасани, агентство по международному развитию сша, оон
В мире, США, Украина, Ирак, Марко Рубио, Илон Маск, Равина Шамдасани, Агентство по международному развитию США, ООН
На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters

Reuters: США прекратили финансировать ряд проектов УВКПЧ ООН на Украине

© AP Photo / Leo CorreaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США прекратили финансирование пяти проектов Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе на Украине, что привело к закрытию ряда программ, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя организации Равину Шамдасани.
"Управление ООН по правам человека сообщило во вторник, что получило уведомления о прекращении пяти проектов правительства США, что привело к закрытию ряда программ... Уведомления коснулись проектов в Экваториальной Гвинее, Ираке, Украине и Колумбии, а также фонда коренных народов", - говорится в сообщении агентства.
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Как отмечает агентство, проекты финансировались Агентством США по международному развитию (USAID) и госдепартаментом США.
По информации агентства, программа УКВПЧ ООН в Ираке, которая включала в себя помощь жертвам пыток и семьям пропавших людей, будет прекращена полностью.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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