https://ria.ru/20250311/ssha-2004388891.html
В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа
В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа - РИА Новости, 11.03.2025
В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа
За изменение конституции, чтобы позволить сыну президента США Дональда Трампа Бэррону баллотироваться в президенты, выступили 40% избирателей-сторонников... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:30:00+03:00
2025-03-11T18:30:00+03:00
2025-03-11T18:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За изменение конституции, чтобы позволить сыну президента США Дональда Трампа Бэррону баллотироваться в президенты, выступили 40% избирателей-сторонников Республиканской партии, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный совместно с исследовательской компанией JL Partners. Бэррон Трамп, которому на данный момент 18 лет, согласно закону США, не сможет баллотироваться в президенты страны до достижения им 35-летнего возраста. В то время как 40% республиканцев высказались за изменение возрастного ограничения, против правок в конституции выступили 38%, еще 22% не озвучили мнения по этому вопросу. При этом с учетом мнения респондентов с другими политическими взглядами относительное большинство опрошенных избирателей (42%) оказались против идеи, лишь 24% поддержали ее. Вне зависимости от политических взглядов против участия Бэррона в президентских выборах в будущем высказались 38% респондентов, тогда как 26% поддержали инициативу и 36% не выразили уверенности по этому вопросу. Впрочем, среди республиканцев кандидатуру Бэррона в будущем поддержали бы 49% опрошенных, а против нее выступили бы всего 13%. Опрос проводился 5-7 марта, в нем приняли участие 1019 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 3,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа
Поправки, дающие сыну Трампа шанс возглавить США, поддержали 40% республиканцев
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За изменение конституции, чтобы позволить сыну президента США Дональда Трампа Бэррону баллотироваться в президенты, выступили 40% избирателей-сторонников Республиканской партии, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный совместно с исследовательской компанией JL Partners.
Бэррон Трамп
, которому на данный момент 18 лет, согласно закону США
, не сможет баллотироваться в президенты страны до достижения им 35-летнего возраста.
В то время как 40% республиканцев высказались за изменение возрастного ограничения, против правок в конституции выступили 38%, еще 22% не озвучили мнения по этому вопросу. При этом с учетом мнения респондентов с другими политическими взглядами относительное большинство опрошенных избирателей (42%) оказались против идеи, лишь 24% поддержали ее.
Вне зависимости от политических взглядов против участия Бэррона в президентских выборах в будущем высказались 38% респондентов, тогда как 26% поддержали инициативу и 36% не выразили уверенности по этому вопросу. Впрочем, среди республиканцев кандидатуру Бэррона в будущем поддержали бы 49% опрошенных, а против нее выступили бы всего 13%.
Опрос проводился 5-7 марта, в нем приняли участие 1019 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 3,4 процентных пункта.