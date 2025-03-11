https://ria.ru/20250311/ssha-2004388891.html

В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа

В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа - РИА Новости, 11.03.2025

В США обсудили поправки, дающие Бэррону шанс стать преемником Трампа

За изменение конституции, чтобы позволить сыну президента США Дональда Трампа Бэррону баллотироваться в президенты, выступили 40% избирателей-сторонников... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T18:30:00+03:00

2025-03-11T18:30:00+03:00

2025-03-11T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За изменение конституции, чтобы позволить сыну президента США Дональда Трампа Бэррону баллотироваться в президенты, выступили 40% избирателей-сторонников Республиканской партии, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный совместно с исследовательской компанией JL Partners. Бэррон Трамп, которому на данный момент 18 лет, согласно закону США, не сможет баллотироваться в президенты страны до достижения им 35-летнего возраста. В то время как 40% республиканцев высказались за изменение возрастного ограничения, против правок в конституции выступили 38%, еще 22% не озвучили мнения по этому вопросу. При этом с учетом мнения респондентов с другими политическими взглядами относительное большинство опрошенных избирателей (42%) оказались против идеи, лишь 24% поддержали ее. Вне зависимости от политических взглядов против участия Бэррона в президентских выборах в будущем высказались 38% респондентов, тогда как 26% поддержали инициативу и 36% не выразили уверенности по этому вопросу. Впрочем, среди республиканцев кандидатуру Бэррона в будущем поддержали бы 49% опрошенных, а против нее выступили бы всего 13%. Опрос проводился 5-7 марта, в нем приняли участие 1019 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 3,4 процентных пункта.

https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп