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В креме для лечения акне нашли вещество, вызывающее рак - РИА Новости, 11.03.2025
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18:28 11.03.2025 (обновлено: 19:31 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004388582.html
В креме для лечения акне нашли вещество, вызывающее рак
В креме для лечения акне нашли вещество, вызывающее рак - РИА Новости, 11.03.2025
В креме для лечения акне нашли вещество, вызывающее рак
Французская косметическая компания L'Oreal отозвала все партии своего крема для лечения акне в США из-за обнаружения в нем вызывающего рак бензола, передает... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:28:00+03:00
2025-03-11T19:31:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Французская косметическая компания L'Oreal отозвала все партии своего крема для лечения акне в США из-за обнаружения в нем вызывающего рак бензола, передает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "L'Oreal отзывает все партии своего крема для лечения акне Effaclar Duo в США из-за опасений, что в кремах может содержаться бензол. &lt;...&gt; L'Oreal сообщила, что следы бензола обнаружены в одной из партий продукта", — говорится в сообщении.По данным Блумберг, крем продается под принадлежащим L'Oreal брендом La Roche-Posay. В состав косметического средства входит убивающий бактерии бензоилпероксид. Это соединение может распадаться и формировать бензол, который способен провоцировать лейкемию, объясняется в материале. Как заявили в L'Oreal агентству, решение об отзыве продукта было принято в координации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
https://sn.ria.ru/20250308/zhenschiny-2003696298.html
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в мире, сша, l'oreal
В мире, США, L'Oreal
В креме для лечения акне нашли вещество, вызывающее рак

L'Oreal отозвала все партии крема от акне в США из-за обнаружения в нем бензола

© Fotolia / RidoДевушка наносит крем
Девушка наносит крем - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Fotolia / Rido
Девушка наносит крем. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Французская косметическая компания L'Oreal отозвала все партии своего крема для лечения акне в США из-за обнаружения в нем вызывающего рак бензола, передает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"L'Oreal отзывает все партии своего крема для лечения акне Effaclar Duo в США из-за опасений, что в кремах может содержаться бензол. <...> L'Oreal сообщила, что следы бензола обнаружены в одной из партий продукта", — говорится в сообщении.
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По данным Блумберг, крем продается под принадлежащим L'Oreal брендом La Roche-Posay. В состав косметического средства входит убивающий бактерии бензоилпероксид. Это соединение может распадаться и формировать бензол, который способен провоцировать лейкемию, объясняется в материале.
Как заявили в L'Oreal агентству, решение об отзыве продукта было принято в координации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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В миреСШАL'Oreal
 
 
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