Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 11.03.2025 (обновлено: 12:05 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004280191.html
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций - РИА Новости, 11.03.2025
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций
Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:00:00+03:00
2025-03-11T12:05:00+03:00
сша
украина
в мире
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_25a375fef9e617ae7d8070bb1ba57a60.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины."В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.МИД Украины также публикует видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова.На видео также заметно, что Ермак и Сибига прибыли на встречу в официальных костюмах.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html
сша
украина
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_036452a0151017c6bb4147ba86a45c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, саудовская аравия
США, Украина, В мире, Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций

В Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Флаги Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины.
Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.
МИД Украины также публикует видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова.
На видео также заметно, что Ермак и Сибига прибыли на встречу в официальных костюмах.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву
Вчера, 20:58
 
СШАУкраинаВ миреСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала