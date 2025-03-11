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В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций

В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций - РИА Новости, 11.03.2025

В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций

Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины. РИА Новости, 11.03.2025

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины."В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.МИД Украины также публикует видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова.На видео также заметно, что Ермак и Сибига прибыли на встречу в официальных костюмах.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html

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украина

саудовская аравия

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сша, украина, в мире, саудовская аравия