https://ria.ru/20250311/ssha-2004280191.html
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций - РИА Новости, 11.03.2025
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций
Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:00:00+03:00
2025-03-11T12:00:00+03:00
2025-03-11T12:05:00+03:00
сша
украина
в мире
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_25a375fef9e617ae7d8070bb1ba57a60.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии, сообщается в Telegram-канале МИД Украины."В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.МИД Украины также публикует видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова.На видео также заметно, что Ермак и Сибига прибыли на встречу в официальных костюмах.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html
сша
украина
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135898/82/1358988292_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_036452a0151017c6bb4147ba86a45c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, саудовская аравия
США, Украина, В мире, Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций
В Саудовской Аравии началась встреча украинской делегации с представителями США