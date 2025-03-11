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NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США - РИА Новости, 11.03.2025
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11:05 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004265597.html
NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США
NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США - РИА Новости, 11.03.2025
NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США
Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:05:00+03:00
2025-03-11T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. "Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале. Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев на переговорах с американцами задаст вопрос, есть ли у них представление о позиции Москвы. Ранее New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США.
https://ria.ru/20250311/rossija-2004208478.html
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в мире, сша, украина, джидда, владимир зеленский, эммануэль макрон, марко рубио
В мире, США, Украина, Джидда, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Марко Рубио
NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США

NYT: официальные лица Франции и Британии тренировали украинцев говорить с США

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
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"Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале.
Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев на переговорах с американцами задаст вопрос, есть ли у них представление о позиции Москвы.
Ранее New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США.
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В миреСШАУкраинаДжиддаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронМарко Рубио
 
 
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