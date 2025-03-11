https://ria.ru/20250311/ssha-2004265597.html

NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США

NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США - РИА Новости, 11.03.2025

NYT: французские и британские дипломаты научили украинцев говорить с США

Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США,... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. "Французские и британские официальные лица тренировали украинскую делегацию в вопросе того, как говорить с американцами", - говорится в материале. Кроме того, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев на переговорах с американцами задаст вопрос, есть ли у них представление о позиции Москвы. Ранее New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников сообщала, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США.

https://ria.ru/20250311/rossija-2004208478.html

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004180318.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, джидда, владимир зеленский, эммануэль макрон, марко рубио