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Кремль призвал не спешить смотреть на действия США через розовые очки
Кремль призвал не спешить смотреть на действия США через розовые очки - РИА Новости, 11.03.2025
Кремль призвал не спешить смотреть на действия США через розовые очки
Сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:37:00+03:00
2025-03-11T10:37:00+03:00
2025-03-11T10:51:00+03:00
россия
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дмитрий песков
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но всё-таки быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас (американский предприниматель) Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается", - сказал Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
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россия, сша, дмитрий песков, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Кремль призвал не спешить смотреть на действия США через розовые очки
Песков призвал не спешить смотреть на действия США через розовые очки