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В США признали глупость агрессивного расширения НАТО - РИА Новости, 11.03.2025
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07:34 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004222254.html
В США признали глупость агрессивного расширения НАТО
В США признали глупость агрессивного расширения НАТО - РИА Новости, 11.03.2025
В США признали глупость агрессивного расширения НАТО
Расширение НАТО на Восток было недоразумением, пишет американский колумнист American Thinker Уильям Салливан. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:34:00+03:00
2025-03-11T07:34:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Расширение НАТО на Восток было недоразумением, пишет американский колумнист American Thinker Уильям Салливан."Кеннан предсказал, что русские "постепенно отреагируют на расширение НАТО весьма негативно" и что это решение "заставит отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу",— отмечает автор.По его словам, расширение НАТО после распада Советского Союза было бельмом на глазу России, которая усилила свою паранойю по поводу западных посягательств после огромной потери силы и влияния в мире. А тот факт, что Киссинджер называл целые страны между Востоком и Западом "ничейной землей", говорит о том, что в 1994 году он все еще рассматривал обстоятельства как продолжающуюся холодную войну, пишет колумнист."Наши разногласия в холодной войне были с коммунистическими Советами, а не с русским народом. "И теперь мы поворачиваемся спиной к тем самым людям",— замечает Салливан.Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия считает заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине, шагом в правильном направлении.Москва и Вашингтон, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заключил министр.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003754552.html
https://ria.ru/20250307/nato-2003734660.html
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в мире, восток, россия, украина, сергей лавров, дональд трамп, нато
В мире, Восток, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
В США признали глупость агрессивного расширения НАТО

AT: колумнист Уильям Салливан признал глупость в расширении НАТО

© AP Photo / Evan VucciСессия саммита НАТО в Вашингтоне
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Расширение НАТО на Восток было недоразумением, пишет американский колумнист American Thinker Уильям Салливан.
"Кеннан предсказал, что русские "постепенно отреагируют на расширение НАТО весьма негативно" и что это решение "заставит отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу",— отмечает автор.
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По его словам, расширение НАТО после распада Советского Союза было бельмом на глазу России, которая усилила свою паранойю по поводу западных посягательств после огромной потери силы и влияния в мире. А тот факт, что Киссинджер называл целые страны между Востоком и Западом "ничейной землей", говорит о том, что в 1994 году он все еще рассматривал обстоятельства как продолжающуюся холодную войну, пишет колумнист.
"Наши разногласия в холодной войне были с коммунистическими Советами, а не с русским народом. "И теперь мы поворачиваемся спиной к тем самым людям",— замечает Салливан.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия считает заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине, шагом в правильном направлении.
Москва и Вашингтон, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заключил министр.
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В миреВостокРоссияУкраинаСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
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