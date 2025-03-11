https://ria.ru/20250311/ssha-2004222254.html

В США признали глупость агрессивного расширения НАТО

В США признали глупость агрессивного расширения НАТО - РИА Новости, 11.03.2025

В США признали глупость агрессивного расширения НАТО

Расширение НАТО на Восток было недоразумением, пишет американский колумнист American Thinker Уильям Салливан. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:34:00+03:00

2025-03-11T07:34:00+03:00

2025-03-11T07:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Расширение НАТО на Восток было недоразумением, пишет американский колумнист American Thinker Уильям Салливан."Кеннан предсказал, что русские "постепенно отреагируют на расширение НАТО весьма негативно" и что это решение "заставит отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу",— отмечает автор.По его словам, расширение НАТО после распада Советского Союза было бельмом на глазу России, которая усилила свою паранойю по поводу западных посягательств после огромной потери силы и влияния в мире. А тот факт, что Киссинджер называл целые страны между Востоком и Западом "ничейной землей", говорит о том, что в 1994 году он все еще рассматривал обстоятельства как продолжающуюся холодную войну, пишет колумнист."Наши разногласия в холодной войне были с коммунистическими Советами, а не с русским народом. "И теперь мы поворачиваемся спиной к тем самым людям",— замечает Салливан.Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия считает заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине, шагом в правильном направлении.Москва и Вашингтон, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заключил министр.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003754552.html

https://ria.ru/20250307/nato-2003734660.html

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в мире, восток, россия, украина, сергей лавров, дональд трамп, нато