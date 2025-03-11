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Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность - РИА Новости, 11.03.2025
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07:24 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ssha-2004222052.html
Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность
Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность - РИА Новости, 11.03.2025
Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность
Судья американского столичного округа Колумбия постановил, что департамент государственной эффективности (DOGE) ввиду созданной секретности вокруг своей... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:24:00+03:00
2025-03-11T07:24:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Судья американского столичного округа Колумбия постановил, что департамент государственной эффективности (DOGE) ввиду созданной секретности вокруг своей деятельности и беспрецедентных полномочий должен в срочном порядке обнародовать свои внутренние документы, сообщает газета Politico со ссылкой на решение суда. "Окружной судья США Кристофер Купер заявил, что обширные и "беспрецедентные" полномочия DOGE... в совокупности с его "необычной секретностью" служат основанием для срочного обнародования его внутренних документов в соответствии с законом о свободе информации", - пишет издание. Как отмечает Politico, судья постановил начать публикацию внутренней отчетности ведомства в течение ближайших недель. Газета обращает внимание на то, что это было первое значимое судебное решение, направленное на избавление от секретности DOGE. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250306/departament-2003457016.html
https://ria.ru/20250226/ssha-2001832466.html
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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность

Департамент госэффективности США обязали обнародовать документы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Судья американского столичного округа Колумбия постановил, что департамент государственной эффективности (DOGE) ввиду созданной секретности вокруг своей деятельности и беспрецедентных полномочий должен в срочном порядке обнародовать свои внутренние документы, сообщает газета Politico со ссылкой на решение суда.
"Окружной судья США Кристофер Купер заявил, что обширные и "беспрецедентные" полномочия DOGE... в совокупности с его "необычной секретностью" служат основанием для срочного обнародования его внутренних документов в соответствии с законом о свободе информации", - пишет издание.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
WP: DOGE уволил около шести тысяч ветеранов
6 марта, 17:39
Как отмечает Politico, судья постановил начать публикацию внутренней отчетности ведомства в течение ближайших недель.
Газета обращает внимание на то, что это было первое значимое судебное решение, направленное на избавление от секретности DOGE.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
DOGE разрабатывает ПО для автоматического увольнения госслужащих
26 февраля, 23:39
 
В миреСШАКолумбияДональд ТрампМайк Джонсон
 
 
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