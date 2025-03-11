https://ria.ru/20250311/ssha-2004222052.html

Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность

Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность - РИА Новости, 11.03.2025

Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность

Судья американского столичного округа Колумбия постановил, что департамент государственной эффективности (DOGE) ввиду созданной секретности вокруг своей... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:24:00+03:00

2025-03-11T07:24:00+03:00

2025-03-11T07:24:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Судья американского столичного округа Колумбия постановил, что департамент государственной эффективности (DOGE) ввиду созданной секретности вокруг своей деятельности и беспрецедентных полномочий должен в срочном порядке обнародовать свои внутренние документы, сообщает газета Politico со ссылкой на решение суда. "Окружной судья США Кристофер Купер заявил, что обширные и "беспрецедентные" полномочия DOGE... в совокупности с его "необычной секретностью" служат основанием для срочного обнародования его внутренних документов в соответствии с законом о свободе информации", - пишет издание. Как отмечает Politico, судья постановил начать публикацию внутренней отчетности ведомства в течение ближайших недель. Газета обращает внимание на то, что это было первое значимое судебное решение, направленное на избавление от секретности DOGE. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250306/departament-2003457016.html

https://ria.ru/20250226/ssha-2001832466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбия, дональд трамп, майк джонсон