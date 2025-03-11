Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине
Рубио: поставки оружия Киеву могут возобновить после встречи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США, начиная с двух часов ночи по московскому времени 4 марта, приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.