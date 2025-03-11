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Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине - РИА Новости, 11.03.2025
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02:54 11.03.2025 (обновлено: 03:02 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004210114.html
Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине
Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине
Решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T02:54:00+03:00
2025-03-11T03:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США, начиная с двух часов ночи по московскому времени 4 марта, приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html
https://ria.ru/20250310/tramp-2004012992.html
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в мире, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, нато, россия
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, НАТО, Россия
Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине

Рубио: поставки оружия Киеву могут возобновить после встречи в Саудовской Аравии

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
02:44
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США, начиная с двух часов ночи по московскому времени 4 марта, приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Вчера, 09:52
 
В миреУкраинаСШАМарко РубиоСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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