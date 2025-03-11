https://ria.ru/20250311/ssha-2004210114.html

Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине

Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Рубио назвал условие для возобновления военных поставок Украине

Решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T02:54:00+03:00

2025-03-11T02:54:00+03:00

2025-03-11T03:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Решение по возобновлению военных поставок Украине может быть принято в том случае, если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы", - сообщил он журналистам на пути в Саудовскую Аравию. Стенограмму разговора распространил госдепартамент.Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США, начиная с двух часов ночи по московскому времени 4 марта, приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html

https://ria.ru/20250310/tramp-2004012992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, нато, россия