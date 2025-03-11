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США уничтожили Украину желанием воевать с Россией, заявил Карлсон - РИА Новости, 11.03.2025
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00:06 11.03.2025 (обновлено: 00:07 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html
США уничтожили Украину желанием воевать с Россией, заявил Карлсон
США уничтожили Украину желанием воевать с Россией, заявил Карлсон - РИА Новости, 11.03.2025
США уничтожили Украину желанием воевать с Россией, заявил Карлсон
США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T00:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней политики на "войну" с Москвой. Об этом он заявил в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо."Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. Для меня это не имеет никакого смысла… Это не отвечает нашим интересам как нации", - сказал он в интервью с Крисом Куомо. По словам Карлсона, в Америке присутствуют люди, испытывающие "глубокую, эмоциональную ненависть к России". Журналист отметил, что США потратили свыше 100 миллиардов долларов на помощь Киеву, "будучи банкротом", Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена в ходе конфликта. "Все, чего мы достигли - это разрушение данной страны… это ужасно", - резюмировал Карлсон. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html
https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html
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россия, украина, сша, такер карлсон, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, В мире
США уничтожили Украину желанием воевать с Россией, заявил Карлсон

Такер Карлсон: США уничтожили Украину, потому что хотели сражаться с Россией

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней политики на "войну" с Москвой. Об этом он заявил в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо.
"Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. Для меня это не имеет никакого смысла… Это не отвечает нашим интересам как нации", - сказал он в интервью с Крисом Куомо.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Мы почти дошли": в США сделали жуткое заявление об Украине
Вчера, 16:35
По словам Карлсона, в Америке присутствуют люди, испытывающие "глубокую, эмоциональную ненависть к России". Журналист отметил, что США потратили свыше 100 миллиардов долларов на помощь Киеву, "будучи банкротом", Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена в ходе конфликта.
"Все, чего мы достигли - это разрушение данной страны… это ужасно", - резюмировал Карлсон.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Европа открыла сезон большого милитаристского грабежа
9 марта, 08:00
 
РоссияУкраинаСШАТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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