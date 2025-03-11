https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004405343.html

Спецоперация, 11 марта: ВС России зашли в тыл ВСУ по трубе в Судже

Спецоперация, 11 марта: ВС России зашли в тыл ВСУ по трубе в Судже - РИА Новости, 11.03.2025

Спецоперация, 11 марта: ВС России зашли в тыл ВСУ по трубе в Судже

Российские войска освободили 12 населенных пунктов в Курской области и промзону Суджи после захода в тыл ВСУ по газовой трубе, взят под контроль поселок... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:03:00+03:00

2025-03-11T20:03:00+03:00

2025-03-11T20:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

московская область (подмосковье)

валерий герасимов

мария львова-белова

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обсе

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские войска освободили 12 населенных пунктов в Курской области и промзону Суджи после захода в тыл ВСУ по газовой трубе, взят под контроль поселок Горького в ДНР, ночью произошла крупнейшая атака беспилотников на Россию, в Подмосковье погибли три человека. ВС России освободили 12 сел в Курской областиПо данным Минобороны РФ, подразделениями группировки войск "Север" освобождены 12 населенных пунктов в Курской области: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих и два танка, 12 украинских военнослужащих сдались в плен. ВС России взяли под контроль поселок Горького в ДНРРоссийские войска взяли под контроль поселок Горького в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1240 человек и шесть танков. Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire. Отражена крупнейшая атака БПЛА над территорией РоссииПо данным Минобороны, российские средства ПВО ночью обнаружили и сбили 343 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России, в том числе шесть - в районе Курской атомной электростанции. Беспилотники уничтожены над Московской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями. В Минобороны заявили, что Киев сделал это для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий в преддверии американо-украинских переговоров. После атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли три человекаСамая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье скончались три человека, пострадали около 20. Все трое погибших были сотрудниками компании "Мираторг" в селе Ям городского округа Домодедово. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". По словам российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, трое детей пострадали от атаки беспилотников ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. Генсеку ОБСЕ показали последствия атак дронов в ПодмосковьеГенсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу, который находится с визитом в Москве, показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. ВСУ освободили промзону Суджи после захода в тыл ВСУ по трубеРоссийские войска освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе. "Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника", - говорится в сообщении. По данным корпуса, освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе. Уточняется, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления. Командир штурмовой роты бригады "Ветераны" добровольческого корпуса с позывным "Ник" в эфире Первого канала заявил, что российским военнослужащим в ходе операции по заходу в тыл по трубе требовалось создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации. Командир бригады "Восток" с позывным "Зомби" заявил, что украинские войска несут колоссальные потери в Курской области и беспорядочно отступают. Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Курск"Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения группировкой войск "Курск" боевых задач по уничтожению ВСУ на территории Курской области, сообщило Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, на командном пункте начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и о ходе выполнения боевых задач. "Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Курск" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в министерстве. Кроме того, как подчеркнули в МО РФ, Герасимов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях при освобождении Курской земли.

https://ria.ru/20250311/sudzha-2004403345.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004324918.html

https://ria.ru/20250311/putin-2004401249.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004377872.html

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