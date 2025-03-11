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В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.03.2025
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14:41 11.03.2025 (обновлено: 15:01 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004325183.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад"
В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.03.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад"
Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:41:00+03:00
2025-03-11T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
каменка
харьковская область
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области."Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, каменка, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Каменка, Харьковская область
В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад"

Минобороны: Киев потерял 225 военнослужащих и 2 танка в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области.
«
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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