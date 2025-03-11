https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004325183.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад"

В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад" - РИА Новости, 11.03.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Запад"

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T14:41:00+03:00

2025-03-11T14:41:00+03:00

2025-03-11T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное Донецкой Народной Республики, Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка Харьковской области."Потери противника составили до 225 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, каменка, харьковская область