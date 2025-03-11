https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004217942.html

Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении

Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.03.2025

Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении

ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:47:00+03:00

2025-03-11T05:47:00+03:00

2025-03-11T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к отступлению, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Алексей Верхозин. "Противник очень давно готовился к текущей ситуации. Он знал, что будет отступать, и, соответственно, готовил фортификацию. Еще полгода назад она была готова. Эта фортификация вырыта техникой и по современным схемам. Укрепрайон представляет из себя, грубо говоря, "пчелиные соты" вокруг Т-образных перекрестков-лесополос. И в этих сотах очень много блиндажей", — объяснил Верхозин. По его словам, противник постоянно перемещается по этим блиндажам, считая, что это снижает возможность его обнаружения. Российский боец добавил, что работа по этим укреппозициям напоминает компьютерную игру, в которой надо поразить молотком гномов или мышей, вылезающих из норы. "Несмотря на такую ситуацию, мы очень активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая даже на подлете и во время нашего полета следит за противником. И в то время, когда мы находимся уже над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника", — сказал военнослужащий.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность