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Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:47 11.03.2025 (обновлено: 07:08 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004217942.html
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении
ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:47:00+03:00
2025-03-11T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к отступлению, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Алексей Верхозин. "Противник очень давно готовился к текущей ситуации. Он знал, что будет отступать, и, соответственно, готовил фортификацию. Еще полгода назад она была готова. Эта фортификация вырыта техникой и по современным схемам. Укрепрайон представляет из себя, грубо говоря, "пчелиные соты" вокруг Т-образных перекрестков-лесополос. И в этих сотах очень много блиндажей", — объяснил Верхозин. По его словам, противник постоянно перемещается по этим блиндажам, считая, что это снижает возможность его обнаружения. Российский боец добавил, что работа по этим укреппозициям напоминает компьютерную игру, в которой надо поразить молотком гномов или мышей, вылезающих из норы. "Несмотря на такую ситуацию, мы очень активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая даже на подлете и во время нашего полета следит за противником. И в то время, когда мы находимся уже над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника", — сказал военнослужащий.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении

Боец ВС России Верхозин: ВСУ используют окопы и блиндажи в виде пчелиных сот

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к отступлению, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Алексей Верхозин.
"Противник очень давно готовился к текущей ситуации. Он знал, что будет отступать, и, соответственно, готовил фортификацию. Еще полгода назад она была готова. Эта фортификация вырыта техникой и по современным схемам. Укрепрайон представляет из себя, грубо говоря, "пчелиные соты" вокруг Т-образных перекрестков-лесополос. И в этих сотах очень много блиндажей", — объяснил Верхозин.
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По его словам, противник постоянно перемещается по этим блиндажам, считая, что это снижает возможность его обнаружения. Российский боец добавил, что работа по этим укреппозициям напоминает компьютерную игру, в которой надо поразить молотком гномов или мышей, вылезающих из норы.
"Несмотря на такую ситуацию, мы очень активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая даже на подлете и во время нашего полета следит за противником. И в то время, когда мы находимся уже над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника", — сказал военнослужащий.
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