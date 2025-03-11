https://ria.ru/20250311/spetsoperatsiya-2004217942.html
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.03.2025
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении
ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:47:00+03:00
2025-03-11T05:47:00+03:00
2025-03-11T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к отступлению, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Алексей Верхозин. "Противник очень давно готовился к текущей ситуации. Он знал, что будет отступать, и, соответственно, готовил фортификацию. Еще полгода назад она была готова. Эта фортификация вырыта техникой и по современным схемам. Укрепрайон представляет из себя, грубо говоря, "пчелиные соты" вокруг Т-образных перекрестков-лесополос. И в этих сотах очень много блиндажей", — объяснил Верхозин. По его словам, противник постоянно перемещается по этим блиндажам, считая, что это снижает возможность его обнаружения. Российский боец добавил, что работа по этим укреппозициям напоминает компьютерную игру, в которой надо поразить молотком гномов или мышей, вылезающих из норы. "Несмотря на такую ситуацию, мы очень активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая даже на подлете и во время нашего полета следит за противником. И в то время, когда мы находимся уже над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника", — сказал военнослужащий.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7df62499d916d88d2abd7a4e01518882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал об укреплениях ВСУ на Красноармейском направлении
Боец ВС России Верхозин: ВСУ используют окопы и блиндажи в виде пчелиных сот
ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении используют основательно подготовленные окопы и блиндажи, сооруженные в виде пчелиных сот, так как заранее готовились к отступлению, рассказал РИА Новости старший оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Алексей Верхозин.
"Противник очень давно готовился к текущей ситуации. Он знал, что будет отступать, и, соответственно, готовил фортификацию. Еще полгода назад она была готова. Эта фортификация вырыта техникой и по современным схемам. Укрепрайон представляет из себя, грубо говоря, "пчелиные соты" вокруг Т-образных перекрестков-лесополос. И в этих сотах очень много блиндажей", — объяснил Верхозин.
По его словам, противник постоянно перемещается по этим блиндажам, считая, что это снижает возможность его обнаружения. Российский боец добавил, что работа по этим укреппозициям напоминает компьютерную игру, в которой надо поразить молотком гномов или мышей, вылезающих из норы.
"Несмотря на такую ситуацию, мы очень активно взаимодействуем с нашей разведкой, которая даже на подлете и во время нашего полета следит за противником. И в то время, когда мы находимся уже над окопами, нас корректируют, и мы умудряемся поражать противника", — сказал военнослужащий.